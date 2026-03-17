유도 최중량급 이현지, 김하윤 꺾고 선발전 우승…아시안게임 출전권 획득

▲ 2025 IJF 도쿄그랜드슬램에서 맞붙은 이현지(오른쪽)와 김하윤

세계랭킹 1위 이현지(용인대)가 2022 항저우 아시안게임 금메달리스트이자 2024 파리 올림픽 동메달리스트인 김하윤(안산시청·세계랭킹 3위)을 꺾고 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전권을 거머쥐었습니다.이현지는 어제 충남 보령종합체육관에서 열린 2026 회장기 전국유도대회 겸 2026년 2차 국가대표 선발전 여자 78kg급 결승에서 김하윤을 누르기 한판으로 꺾고 정상에 올랐습니다.경기 종료 2분 10초를 남기고 안다리 기술로 유효를 얻었고, 경기 종료 1분 48초 전 되치기로 절반을 얻었습니다.이후 넘어진 김하윤을 누르며 그대로 경기를 끝냈습니다.이현지는 남녕고에 재학 중이던 2024년 국제유도연맹(IJF) 세계청소년유도선수권대회에서 우승하며 이름을 알린 초대형 기대주입니다.일찌감치 주니어 무대를 평정한 이현지는 시니어 데뷔 시즌이었던 지난해에 각종 대회 타이틀을 거머쥐었습니다.다만 중요한 순간마다 선배 김하윤의 벽을 넘지 못했습니다.지난해 6월에 열린 IJF 세계선수권대회에선 김하윤에게 반칙패로 패해 동메달에 만족했습니다.당시 우승은 김하윤이 차지했습니다.그러나 이현지는 지난해 12월에 열린 도쿄 그랜드슬램 결승에서 김하윤을 물리치고 설욕전에 성공하더니 이번 국가대표 2차 선발전에서도 언니를 꺾으며 생애 첫 아시안게임 출전권을 획득했습니다.같은 날 열린 여자부 70kg급에선 김혜미(광주교통공사), 여자 78kg급에선 이정윤(고창군청)이 우승했습니다.남자 60kg급에선 이하림(국군체육부대), 66kg급은 홍규빈(제주도청), 73kg급은 안재홍(남양주시청), 81kg급은 2024 파리 올림픽 동메달리스트 이준환(포항시청)이 1위에 올랐습니다.(사진=IIJF 홈페이지 캡처, 연합뉴스)