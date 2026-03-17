미국 일부 공항들이 식료품·기저귀 기부받는 이유는

▲ 텍사스 윌리엄 P. 하비 공항 내 대기줄

오전 6시 10분, 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항에는 이른 시간부터 긴 줄이 늘어섰습니다.통상 국제선에 비해 수속이 빠른 국내선 터미널이지만, 보안검색대를 모두 열지 않고 소수의 교통안전국(TSA) 직원만 배치되면서 정체 현상이 빚어진 것입니다.30분째 긴 줄에 갇혀 마음이 급해진 승객들이 검색대를 통과하자마자 뛰쳐나가는 모습도 눈에 띄었습니다.TSA는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "몇몇 직원들은 출근하러 올 때 자동차에 넣을 기름값도 감당하지 못하고 있다"며 "이들이 급여를 받지 못하고 있기 때문"이라고 밝혔습니다.일부 공항에서는 무급으로 일하는 직원들을 위해 식료품과 위생용품, 유아용품까지 기부받기 시작했습니다.미 CNN 방송은 16일(현지시간) 국토안보부(DHS) 부분 '셧다운'이 한 달째 이어지면서 공항에서 혼란이 빚어지고 있다고 보도했습니다.미 의회가 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속 정책을 놓고 이견을 좁히지 못한 가운데 TSA 직원들이 무급으로 일해야 하는 상황에 놓였기 때문입니다.국토안보부에 따르면 셧다운 이후 지금까지 TSA 직원 300여 명이 사직했으며, 몇몇은 예정에 없던 휴가를 떠났습니다.현장 직원들의 결근율도 6%로 급증했습니다.셧다운 전까지만 해도 결근율은 2% 안팎이었습니다.공무원 노동조합인 미국공무원연맹(AFGE)의 에버렛 켈리 위원장은 "(수백 명 사직은) 놀랍지도 않다"며 "대부분의 미국인은 월급날 급여가 들어오지 않으면 직장을 관둘 것"이라고 말했습니다.이어 일부 직원들은 대출금을 갚지 못해 차량이 압류됐고, 월세가 밀려 주택에서 퇴거당한 경우도 있다고 전했습니다.TSA 요원은 국가 안보 및 공공 안전, 헌법상 기능 등을 수행하는 필수 인력이라 무급이더라도 업무를 계속해야 합니다.밀린 급여는 셧다운이 해소된 뒤 소급 지급합니다.상황이 심각해지면서 무급으로 일하는 직원들을 위해 기부를 받는 공항도 등장했습니다.덴버 국제공항, 시애틀-터코마 국제공항, 라스베이거스 해리 리드 국제공항은 TSA 직원에게 전달할 식료품과 주유소 기프트카드, 장기 보관이 가능한 식품, 위생용품, 유아용품 등을 기부받는다고 공지했습니다.아이다호주 보이시 공항에는 식품 기부 박스가 설치됐고, 포커텔로 지역 공항에는 음식과 가사용품, 기프트카드 기부를 받고 있습니다.보안 검색 과정에서 대기 시간이 늘어나면서 항공업계에서도 우려를 표하고 있습니다.AP통신에 따르면 아메리칸·델타·사우스웨스트·유나이티드 항공 및 페덱스·UPS 등 항공 여객·운수업계 최고경영자(CEO)들이 전날 의회에 공개서한을 띄우고 셧다운 해제를 촉구했습니다.미국 항공사 최고경영자(CEO)들은 전날 의회에 '셧다운'을 끝내 달라는 서면을 제출했습니다.이들은 서면을 통해 "TSA 직원들이 '0달러' 짜리 급여명세서를 받았다. 이는 용납될 수 없는 일"이라며 "의회 지도부가 즉각 국토안보부 예산 지원에 합의해야 한다"고 강조했습니다.또 "공항 대기시간이 심지어 4시간에 달한다는 보고도 있다"며 "미국 국민은 연속되는 셧다운으로 인한 공항의 긴 대기 줄, 여행 지연, 항공편 취소에 지쳐있다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)