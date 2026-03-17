트럼프, 한국 등에 호르무즈파병 거듭 요구…"우리가 보호해줬잖아"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 한국 등을 재차 거론하며 호르무즈 해협을 통과하는 선박 호위 작전에 동참해 줄 것을 거듭 촉구했습니다.트럼프 대통령은 특히 미국이 그동안 동맹 파트너 국가들의 안보를 지원했음을 강조하며 동맹국, 특히 미군이 주둔하고 있는 국가의 파병 결단을 강한 어조로 압박했습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 트럼프-케네디센터 이사회와의 오찬을 앞두고 가진 기자회견에서 "우리는 원유 수입의 1% 미만을 이 해협(호르무즈 해협)을 통해 들여오지만, 어떤 국가들은 훨씬 더 많은 양을 조달하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.이어 "일본은 95%, 중국은 90%를 (호르무즈 해협에서) 들여오고, 여러 유럽 국가도 상당한 양을 수입한다. 한국은 35% 정도를 들여온다"며 "따라서 우리는 이들 국가가 나서서 해협 문제를 도와주기를 바란다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 그러면서 특정 국가를 거론하지 않은 채 "우리는 끔찍한 외부 위협으로부터 그들을 보호해줬지만, 그들은 그리 열의가 없었다"며 "그 열의의 수준은 나에게 중요하다"고 말했습니다.이어 "어떤 나라에는 4만 5천 명의 훌륭한 (미군) 병사들이 주둔하며 그들을 위험으로부터 보호하고 있다"고 강조했습니다.주일미군(약 5만 명)을 가리킨 것으로 보이지만, 트럼프 대통령은 주한미군에 대해서도 4만 명 이상(실제로는 약 2만 8천500명)이라고 언급해 왔습니다.이는 미국의 안보 지원을 받아온 동맹국, 특히 미군이 주둔하고 있는 나라들이 호르무즈 해협 선박 호위 작전에 보다 적극적으로 참여하도록 압박하는 취지로 해석됩니다.트럼프 대통령은 "다른 나라들은 자기들 에너지의 90% 또는 95%를 그 해협에 의존한다"며 "그들은 기꺼이 와서 우리를 돕고 있어야 했다"고 지적했습니다.트럼프 대통령은 "다른 나라들이 우리와 함께 빠르게, 그리고 열정적으로 관여할 것을 강력히 권고한다"며 "나는 이미 여러 나라로부터 (참전 의향을) 받았다. 그 이름을 말하고 싶지만, 솔직히 그들이 그것을 원할지는 모르겠다. 아마도 (이란의) 표적이 되고 싶지 않기 때문일 것"이라고 말했습니다.이란이 미·이스라엘의 군사작전에 맞서 글로벌 에너지 수송로인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 가운데, 트럼프 대통령은 지난 14일 트루스 소셜에서 한국과 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국을 거론하며 호르무즈 해협으로의 군함 파견을 요청했습니다.트럼프 대통령이 호르무즈 해협 호송 작전에 각국의 참여를 독려하면서 해당 해협을 통과하는 에너지에 대한 의존도와, 미군 주둔 등 미국의 안보 기여 수혜 정도 등 크게 두 가지 기준을 제시한 가운데, 둘 모두에 대표적으로 해당하는 한국과 일본 등이 파병에 대한 미 측 압박을 상대적으로 더 크게 받을 가능성이 있어 보입니다.(사진=AP, 연합뉴스)