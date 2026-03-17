'케데헌', 오스카 2관왕…"한국인들을 위한 상"

<앵커>



넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계 최고 권위의 영화 시상식인 아카데미에서 2관왕을 차지했습니다. 화려한 성과지만, 케이팝 종주국인 우리로선 상업적인 측면과 문화적 관점에서 아쉬운 점도 있다고 하는데요.



이주형 기자가 자세히 설명해 드립니다.



<기자>



2관왕, 예상대로였습니다.



아카데미가 '케이팝 데몬 헌터스'를 선택한 게 아니라 마치 케데헌이 끝없는 수상 행진의 대미로 아카데미를 선택한 걸로 보였습니다.



장편 애니메이션상을 받은 매기 강 감독은 골든글로브 수상 때처럼 한국을 언급했습니다.



[매기 강/케이팝 데몬 헌터스 감독 : 영화에서 우리의 모습을 보여드리기까지 너무 오래 걸려 저와 닮은 사람들에게 미안합니다. 이 상은 한국과 전 세계 한국인들을 위한 것입니다.]



이어 주제가상을 받은 이재 등은 앞서 축하 공연도 펼쳤는데, 한복 입은 소리꾼이 판소리를 하는 등 한국 시상식장을 방불케 했고, 할리우드 톱스타들은 응원봉을 흔들었습니다.



하지만 주제가상 수상자들에 대한 소감 발표 시간이 충분히 주어지지 않아 팬들의 빈축을 사기도 했습니다.



넷플릭스와 소니픽쳐스가 I.P. 즉 지식재산권을 갖고 있는 '케데헌'의 오스카 수상은 많은 시사점을 남깁니다.



한국은 감독 매기 강과 가수 이재를 낳았지만, 이 영화를 보란 듯이 키워낸 건 미국 자본과 제작사였습니다.



한국 관광객이 늘고 국가 이미지도 좋아졌지만, 케이팝은 물론 서울의 명소와 전통문화를 투영한 '케데헌'의 2차, 3차 수익화는 남의 일이 됐습니다.



이제 한류는 내 것, 네 것 따지는 수준을 넘어섰다는 또 다른 차원의 관점도 있습니다.



[안숭범/경희대 K-컬처 스토리콘텐츠연구소장 : 한류는 처음에는 당연히 국적의 라벨로 시작했지만 지금은 공공재처럼 넓게 퍼졌다는 거죠. K콘텐츠가 이제 글로컬 콘텐츠로서 조금 더 심화된 뿌리를 내렸다.]



'한국적인 것이 세계적인 것'이라고 얘기한 지도 수십 년이 지났는데 우리가 전통의 아름다움을 오늘날의 문화적 언어로 번역해내지 못한 건 여전히 아쉬운 대목입니다.



오늘 시상식에서 최고영예인 작품상은 폴 토머스 앤더슨 감독의 '원 배틀 애프터 어나더'에게 돌아갔습니다.



또 '씨너스'의 촬영감독인 오텀 듀랄드 아카포가 여성 최초, 흑인 최초로 오스카 촬영상을 받았습니다.



(영상출처 : Clip Courtesy A.M.P.A.S.ⓒ 2026, 영상편집 : 이상민)