유튜버 랄랄 "6년 번 돈 그 이상 다 날렸다"…대체 무슨 사업 했기에?

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190만 유튜버 랄랄(33·이유라)이 6년 동안 유튜브 활동으로 번 수익 그 이상을 투자했던 굿즈 사업이 결국 폐기로 마무리됐다고 털어놨다.랄랄은 최근 자신의 SNS에 창고에 쌓여 있던 굿즈 재고를 폐기한 뒤 "유지비만 얼마였는지.. 이렇게 몇 톤을 쓰고 있던 거지. 2026 진짜 다시 시작하는 마음으로.."라는 글을 올렸다. 이어 "폐기했는데 왜 눈물 날 것만 같지. 폐기완"이라는 글과 함께 재고가 쌓인 창고 사진을 공개하며 씁쓸한 심경을 전했다.랄랄은 앞서 지난해 6월 방송된 유 퀴즈 온 더 블록에 출연해 굿즈 사업 실패 사실을 직접 언급한 바 있다.당시 그는 "굿즈를 제작하는데 한 번에 생산하면 다시 만들기 어렵다고 해서 2주 동안 얼마나 사람들이 올지 계산해 물량을 잡았다"며 "사업을 처음 해보는 상황이라 수요를 제대로 예측하지 못했다"고 설명했다.이어 "총 물량은 말하기 어렵지만 지금까지 6년 동안 유튜브로 번 돈을 다 날렸다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "재고를 폐기하려고 했는데 폐기 비용이 더 들어 창고에 계속 쌓여 있었다. 지금까지 번 돈을 다 쓰고도 마이너스지만 인생을 배웠다고 생각한다"고 말했다.랄랄은 지난해 초 11세 연상의 비연예인 배우자와 결혼했으며, 같은 해 7월 딸 서빈 양을 출산했다. 그는 임신 중에도 다양한 부캐릭터 이명화 등 콘텐츠를 선보이며 활동을 이어왔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)