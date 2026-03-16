영국 총리 "호르무즈 개방 나토 임무 아냐…확전 휘말리지 않아"

▲ 스타머 영국 총리

도널드 트럼프 미국 대통령에게 호르무즈 해협 군함 파견을 요청받은 영국의 키어 스타머 총리가 16일(현지시간) 확답을 내놓지 않았습니다.스타머 총리는 이날 런던 다우닝가 총리실에서 한 연설에서 석유시장 안정성 보장을 위해 호르무즈 해협이 다시 열려야 하지만 간단한 일은 아니라면서 "가능한 한 빨리 이 지역에서 항행의 자유를 회복하고 경제 충격을 완화할 실행 가능한 집단 계획을 세우려 유럽 파트너를 비롯해 모든 동맹국과 협력하고 있다"고 말했습니다.그러면서도 스타머 총리는 "명확히 해두자. 이는 북대서양조약기구(NATO·나토) 임무가 되지 않을 것이며 그렇게 여겨진 적이 없다"고 말했습니다.앞서 트럼프 대통령은 주요 국가에 호르무즈 해협으로 군함 파견을 요구했으며 15일에는 "응답이 없거나 부정적 반응을 보이면 나토 미래에 매우 나쁜 영향을 미칠 것"이라며 나토를 언급하면서 경고했습니다.스타머 총리는 지난 15일 밤 트럼프 대통령과 통화에서 호르무즈해협 재개방의 중요성을 논의했습니다.호르무즈 해협으로 영국 해군 파견에 반대하느냐는 취재진 거듭된 질문에 스타머 총리는 전날 트럼프 대통령과 통화에서 이 문제를 논의했고 실행 가능한 계획과 관련한 논의가 진행 중이라고만 답했습니다.그는 총리로선 파병 여부 결정은 가장 어려운 문제라면서 "어떤 압박을 받든지 영국의 이익을 위해 확고히 서는 것이 중요하다"고 덧붙였습니다.스타머 총리는 또 이날 연설에서 "첫째로 이 지역의 우리 국민을 보호할 것이고, 둘째로 우리 자신과 동맹국들을 보호하는 데 필요한 조처를 하면서도 더 확대된 전쟁으로 휘말리지 않을 것"이라고 말했습니다.이어 "셋째로 역내 안보와 안정성을 회복하고 이웃 국가에 대한 이란의 위협을 차단하는 신속한 해결을 위해 계속 노력할 것"이라고 했습니다.이날 스타머 총리의 연설은 오일 쇼크에 대한 정부 대책을 발표하는 자리였습니다.스타머 총리는 난방유에 의존하는 취약계층을 위해 5,300만 파운드(약 1,050억 원)를 지원할 것이라고 밝혔습니다.또한 6월 말까지 에너지 가격 상한제를 도입해 가구당 평균 117파운드(약 23만 원)를 절약하도록 하고 취약계층 난방비는 150파운드(약 30만 원)를 추가로 인하하게 될 것이라고 설명했습니다.유류세 인하 기간도 9월까지로 연장할 것이라면서 에너지 기업들이 전쟁에 따른 가격 급등으로 폭리를 취해서는 안 된다고 강조했습니다.