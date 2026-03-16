[날씨/XR] 중국 산불로 미세먼지 유입…'비상저감조치'

오늘(16일) 수도권을 중심으로 종일 먼지 농도가 높게 나타나고 있습니다.



오늘 6시 기준 서울의 초미세먼지 농도를 보면 세제곱미터당 52마이크로그램으로 여전히 고농도 수준을 보이고 있습니다.



어제 중국 랴오닝성 인근에서 산불이 발생했는데요.



산불로 인한 먼지가 북풍을 타고 우리나라로 유입되고 있기 때문입니다.



먼지는 내일 추가로 또 유입이 되겠고, 오늘 쌓인 먼지까지 더해지면서 내일은 전국 대부분 지역에 초미세먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



내일 수도권과 충남 지역에서는 미세먼지 비상저감조치도 시행되겠습니다.



위성 영상도 살펴보겠습니다.



어제까지는 산불로 인한 연기가 위성에서도 잡혔는데요.



오늘은 구름대에 가려서 보이지는 않고 있습니다.



오늘 우리나라 하늘에도 구름이 많이 지나고 있는데요.



내일은 서해상에 위치한 고기압의 영향을 받으면서 전국 하늘 대체로 맑다가 밤부터 차츰 흐려지겠습니다.



밤사이 복사 냉각 효과로 대기도 빠르게 식으면서 내일 아침 기온 0도 안팎으로 쌀쌀하겠습니다.



낮에는 온화한 서풍이 불어 서울이 15도, 광주가 18도까지 오르겠습니다.



큰 일교차 주의하셔야겠습니다.



수요일인 모레는 전국에 비 소식이 나와 있습니다.



중부 지방은 약한 비가 예상되지만, 제주와 남해안에는 봄비 치고 많은 비가 흠뻑 내리겠습니다.



(남유진 기상캐스터)