"군사작전 중단하라"…중국, '군함 파견' 단칼에 거절

<앵커>



지금부터는 트럼프 대통령의 파견 요청을 받은 각국의 반응을 살펴보겠습니다. 우리 상황을 짚기 전에 먼저 중국과 일본의 입장부터 차례로 알아보겠습니다. 중국은 정상회담을 연기할 수 있단 압박에도 트럼프의 요구를 사실상 공식 거절했습니다. 베이징을 연결합니다.



한상우 특파원, 중국은 첫 공식입장은 명확한 거절이군요?



<기자>



네, 그렇습니다.



중국은 이란과 우호적 관계를 유지해 왔고, 전쟁 개시 이후 줄곧 즉각적인 군사 행동 중단을 요구했습니다.



이 때문에 트럼프 대통령의 요구에 응할 가능성이 낮다는 분석이 지배적이었습니다.



중국의 공식 반응 역시 예상대로였습니다.



[린젠/중국 외교부 대변인 : 모든 당사국이 즉시 군사 작전을 중단하고, 긴장 고조를 피하며, 세계 경제 발전에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 지역 불안정을 예방할 것을 촉구합니다.]



기뢰 제거와 상선 호위 목적이라도 군함을 파견하는 것 자체가 긴장 고조 행위라고 지적하면서 이란에 대한 공격부터 멈추라고 강조한 겁니다.



앞서 중국 관영 매체들이 트럼프의 군함 요구는 "더 많은 나라를 분쟁에 끌어들일 뿐이고, 근본적인 문제는 호위 군함 부족이 아니라 현재 진행 중인 전쟁"이라고 비판했던 것과 같은 맥락입니다.



<앵커>



정상회담을 연기할 수 있다는 압박엔 조금 다른 수위의 입장을 내놨다고요?



<기자>



네, 군함 파견 요청은 단칼에 거절했지만, 2주 앞으로 다가온 미중 정상회담과 관련해서는 중국도 셈법이 복잡합니다.



비판은 자제하면서 미중 소통을 강조한 이유입니다.



[린젠/중국 외교부 대변인 : 국가 정상 간의 외교는 미·중 관계에서 대체 불가능한 전략적 역할을 합니다. 미·중은 트럼프 대통령의 중국 방문과 관련해 지속적으로 소통하고 있습니다.]



이미 프랑스 파리에서 미중 고위급이 무역 전쟁 중단을 포함한 세부 의제 조율 중인데, 미중 정상회담이 연기되면서 양국 갈등이 증폭되는 건 중국으로서도 부담스럽기 때문입니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 조무환)