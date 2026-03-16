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중, 베이징-평양 직항 노선 재개에 "중·북은 우호적인 이웃"

조제행 기자
작성 2026.03.16 16:47 조회수
중, 베이징-평양 직항 노선 재개에 "중·북은 우호적인 이웃"
▲ 에어차이나 여객기

중국 정부는 중국국제항공(에어차이나)의 베이징-평양 직항 노선 재개와 관련해 중국과 북한은 우호적인 이웃 국가라고 밝혔습니다.

린젠 중국 외교부 대변인은 16일 정례 브리핑에서 에어차이나가 약 6년 만에 베이징-평양 직항 노선을 재개한 데 대한 중국 정부의 입장을 묻는 질문에 이같이 말했습니다.

린 대변인은 "중국과 조선(북한)은 우호적인 이웃 국가"라며 "여객 항공편 운항 재개는 양국 국민 간 우호적인 교류를 편리하게 하는 긍정적 조치"라고 강조했습니다.

외교 당국과 중국 항공업계에 따르면 에어차이나는 오는 30일부터 베이징과 평양을 잇는 직항 노선을 재개합니다.

이 노선은 코로나19 확산 이후 운항이 중단됐다가 최근 양국 간 교류 확대 움직임 속에 약 6년 만에 운항을 재개하는 것입니다.

이 직항편은 오는 30일을 시작으로 다음 달 6일, 13일, 20일, 27일 등 주 1회 운항할 예정인 것으로 확인됐습니다.

앞서 중국은 베이징과 평양을 잇는 양방향 여객열차 운행도 지난 12일부터 재개하는 등 북한과의 인적 교류 확대에 속도를 내고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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