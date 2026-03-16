해수부에 771억 들였는데…HMM·산하 기관은? "난항"

<앵커>



지난해 해양수산부의 부산 이전은 해양 수도 구축을 위한 첫걸음이었을 뿐입니다. 국내 최대 해운선사인 HMM과 해수부 산하 공공기관들의 이전이 당장 다음 과제인데요. 이전을 했을 때 지원 방안 마련이 예상보다 난항을 겪을 것이란 관측이 나옵니다.



김건형 기자입니다.



<기자>



세계 8위, 국내 1위 해운선사인 HMM의 부산 이전 여부와 그 시기가 초미의 관심사입니다.



육상직 노조의 강한 반발에도 불구하고 정부, 여당은 6월 지방선거 전에 이전 계획을 확정 지을 태세입니다.



부산 시민사회도 HMM의 조속한 이전을 촉구합니다.



그만큼 정부와 부산시의 적극적인 지원이 필수적이란 점을 강조합니다.



[최효자/'해양수도해양강국 시민과함께' 공동대표 : 서울 근무 (HMM) 임직원들이 부산으로 안정적으로 이주할 수 있도록 주거, 교육, 복지 등 제반 정주 여건에 대한 지원이 수반되어야 할 것이다.]



부산 이전 대상으로 꼽히는 해수부 산하 공공기관은 모두 6곳.



서울과 세종 등에 있는 기관들입니다.



해수부는 올 하반기 내 이전 계획을 매듭짓겠다는 구상입니다.



부산시와 정책협의회를 가동해 지원 방안 수립 논의도 본격화했습니다.



그런데 관건은 지원 주체와 규모입니다.



해수부는 부산시가 지원을 도맡아야 된다는 입장입니다.



이전 대상 기관들은 해수부 이전 때 지원책 이상을 요구하는 것으로 전해집니다.



해수부 이전 지원에 부산시가 부담한 예산은 모두 771억 원.



HMM 본사 근무 인력은 1,000명, 이전 공공기관 인력은 800명가량 됩니다.



부산으로 이전한 해수부 직원 수의 2배가 훌쩍 넘습니다.



[조영태/부산시 해양농수산국장 : 작년 (해수부 이전) 경우와는 좀 달라서 과연 지방 재정 여건이나 시의회 입장들도 좀 전체적으로 좀 살펴서 적절한 지원책을 좀 준비할 생각입니다.]



가뜩이나 열악한 부산시 재정만으로 또다시 막대한 이전 지원 예산을 마련하는 부분은 시민들의 이해가 필요한 정책적 결정 사안입니다.



때문에 다가오는 지방선거에서 또 하나의 쟁점으로 떠오를 전망입니다.



(영상취재 : 김태용 KNN)



KNN 김건형