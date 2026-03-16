'케데헌' 수상 소감 '뚝' 자른 오스카…"K팝 팬들 분노할 것"

▲ 수상소감을 위해 시간을 더 달라고 요청하는 '케데헌' 작곡·작사팀

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)가 아카데미 시상식에서 2관왕을 차지했지만, 주최 측이 이들에게 수상 소감에 충분한 시간을 주지 않고 자르듯이 광고 영상으로 넘겨 논란을 불렀습니다.15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 '케데헌'의 오리지널사운드트랙(OST) '골든'이 주제가상을 받았습니다.이에 '골든'의 가수이자 공동 작사·작곡가인 이재(EJAE)가 "이 곡은 성공이 아닌 회복에 관한 노래"라며 눈물 섞인 소감을 전했습니다.곧이어 더블랙레이블 소속 이유한 작곡가가 마이크를 건네받는 순간 마무리 노래가 흘러나왔습니다.이유한이 종이를 꺼내 들고 소감을 읽으려 했고 공동 작사가 마크 소넨블릭도 조금만 시간을 더 달라는 몸짓을 했지만, 조명마저 꺼지고 광고 영상으로 넘어갔습니다.이외에 함께 무대에 오른 더블랙레이블 소속 작곡가 곽중규·남희동, 서정훈 등도 발언 기회를 얻지 못했습니다.CNN방송은 "아카데미 시상식에서 역사적인 순간 직후에 K-팝 팬들을 분노하게 만들만한 장면이 벌어졌다"며 "더 큰 의미가 있는 순간일 수 있었는데 충분한 시간을 주지 않았기에 K-팝 팬들이 사회관계망서비스(SNS)에서 거세게 항의할 것"이라고 전했습니다.미 연예 전문매체 데드라인도 "'케데헌' 작곡 팀이 제98회 오스카 시상식에서 '혼문'(극 중 악령을 막는 방패)을 완성하려는데 약간의 걸림돌이 있었다"며 어색한 순간을 전했습니다.수상자들은 백스테이지로 자리를 옮겨 못다 한 소감을 전했습니다.이재는 "레이 아미와 오드리 누나에게 감사를 표하고 싶었는데 (시상식 측이) 잘라서 하지 못했다"며 "그들은 노래 부를 때 끝내주고 정말 놀라운 사람들"이라고 말했습니다.소넨블릭은 특히 '골든'의 가사를 언급하며 "'나는 위로 올라가고 있어'(I'm going up, up, up)가 아니라 '우리는 위로 올라가고 있어'(We're going up, up, up)라고 썼다"며 "그게 우리가 오늘 이 자리에 설 수 있었던 이유 중 하나"라고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)