공사 답사 차량 3대가 대로변 주차…6중 추돌로 1명 사망

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공사 사전답사를 위해 대로변에 주차한 차량 때문에 연쇄 추돌 사고가 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.오늘(16일) 울산 북부경찰서·울산소방본부 등에 따르면 오늘 오전 10시 12분 북구 산업로 울산공항 방면 도로에서 덤프트럭이 앞서가던 5ｔ 화물차를 들이받으며 차량 6대가 잇따라 추돌하는 사고가 났습니다.이 사고로 덤프트럭을 몰던 60대 A 씨가 의식을 잃은 채 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고, 다른 차량 운전자 2명도 경상을 입었습니다.사고는 대한송유관공사 관계자들이 송유관 관련 사전 답사를 위해 대로변에 승용차 3대를 세워두면서 시작된 것으로 파악됐습니다.주행하던 차들이 주차된 차량을 피하려 정차하거나 서행하던 중, 맨 뒤를 달리던 덤프트럭이 미처 피하지 못하고 앞차를 추돌한 뒤 가로등을 들이받았습니다.이후 사고 충격으로 차들이 밀려나며 주차된 승용차 2대를 포함해 총 6대의 차량이 잇따라 부딪혔습니다.사고가 난 산업로는 평소 화물차 통행량이 많은 왕복 8차선 도로로, 주정차가 금지된 구역입니다.당시 공사 관계자들은 경찰에 작업 관련 신고는 물론, 신호수 배치나 안전 삼각대 설치 등의 조치도 하지 않은 것으로 파악됐습니다.경찰 관계자는 "해당 차들은 정식 작업 중인 차량이 아니라 인위적으로 주차를 해둔 상태였다"며 "불법 주차 차량이 후행 차량 흐름을 방해해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)