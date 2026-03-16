올해 첫 대형 산불 범인 잡았다…"한때 현상금 3억" 정체

올해 첫 대형 산불로 기록된 경남 함양 산불 방화 피의자가 과거 울산 동구 봉대산에서 17년간 불을 질렀던 범인이었던 것으로 드러났습니다.



경남경찰청 형사기동대는 지난달 함양 마천면 한 야산에 불을 지른 혐의(산림보호법 위반 등)로 60대 A 씨를 최근 긴급체포해 구속했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.



A 씨는 이번 함양 산불을 포함해 최근 전북 남원 등 총 3차례에 걸쳐 야산에 불을 낸 혐의가 있는 것으로 파악됐습니다.



그는 1994년부터 2011년까지 울산 동구 봉대산 일대에서 90차례 넘게 상습적으로 불을 지르다 붙잡힌 '울산 봉대산 불다람쥐'로 확인됐습니다.



해마다 봉대산 일대 잦은 산불로 산림 소실은 물론 사회 불안마저 일으키자 A 씨에 대한 현상금은 3억 원까지 치솟기도 했습니다.



2011년 3월 검거된 A 씨는 2004년부터 2011년 1월까지 모두 37차례에 걸쳐 봉대산에 불을 낸 혐의로 징역 10년을 선고받았습니다.



그는 산불방화죄를 물을 수 있는 기간인 공소시효가 7년이어서 2004년부터 2011년까지 7년간 범행한 건수만으로 기소됐습니다.



2021년 출소한 그는 함양 지역으로 이사를 왔던 것으로 알려졌습니다.



경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등으로 수사를 벌여오다 A 씨를 지난 13일 붙잡았습니다.



그는 범행을 시인하는 것으로 알려졌습니다.



지난달 21일 오후 9시 14분 함양군 마천면 일원에서 발생한 산불은 강풍을 타고 번지며 진화에 어려움을 겪었습니다.



산불 영향 구역은 축구장 327개 면적에 달하는 234㏊로 추정됐으며 비닐하우스 1동과 농막 1동이 전소됐습니다.