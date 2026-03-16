[D리포트] 김길리·임종언 또 '금빛 질주'…동반 '2관왕'

한국 쇼트트랙의 새로운 에이스 김길리와 임종언 선수가 세계선수권에서 눈부신 금빛 질주로 동반 2관왕을 달성했습니다.



김길리는 밀라노 올림픽 정상에 올랐던 여자 1,500m에서 7명 중 맨 뒤에서 달리다 5바퀴를 남기고 이탈리아와 캐나다 선수가 넘어져 5위로 올라섰습니다.



그리고 기회를 엿보다 4바퀴 반을 남기고 스퍼트에 나섰습니다.



'람보르길리'라는 별명처럼 쾌속 질주를 펼치며 아웃코스로 한 바퀴를 크게 돌아 단숨에 1위로 올라섰고, 이후 격차를 더 벌려 여유롭게 1위로 결승선을 통과한 뒤 두 손을 번쩍 들고 기쁨을 만끽했습니다.



밀라노올림픽 2관왕을 차지하며 한국 여자 쇼트트랙의 새로운 에이스로 자리매김한 김길리는 세계선수권에서도 1,000미터에 이어 1,500m까지 제패하며 처음으로 2관왕을 달성했습니다.



세계선수권 개인 통산 세 번째 금메달입니다.



[김길리/쇼트트랙 국가대표 : 올림픽 금메달에 이어 또 세계선수권 대회에서 금메달 2개를 딸 수 있어서 너무 기쁘고 또 많은 분들께서 저를 응원해 주신 덕분에 더 힘을 내서 달릴 수 있었습니다. 응원해 주셔서 너무 감사합니다.]



남자 대표팀의 18살 막내 임종언도 첫 세계선수권에서 2관왕을 차지했습니다.



월드 투어 세계 랭킹 1위인 캐나다 단지누, 밀라노올림픽 이 종목 챔피언인 네덜란드의 옌스 반트바우트 등 6명이 출전한 결승에서 3위로 달리던 임종언은 3바퀴를 남기고 아웃코스로 반 바퀴를 크게 돌며 선두로 나섰습니다.



이후 여유롭게 우승을 차지하는 듯 했지만 경기 막판 승부가 요동쳤습니다.



단지누의 엄청난 스피드에 격차가 좁혀진 끝에 거의 동시에 결승선을 통과했습니다.



임종언은 '포토 피니시' 결과 단지누에 0.018초 뒤져 은메달을 차지하는 듯했지만 비디오 판독에서 단지누가 임종언을 팔로 막은 것으로 밝혀져 실격 처리돼 극적으로 금메달을 차지했습니다.



밀라노 올림픽에서 은, 동메달을 1개씩 따냈던 임종언은 세계선수권에선 1,000m와 1,500m를 모두 제패하며 올림픽 '노골드'의 아쉬움을 털어냈습니다.



[임종언/쇼트트랙 국가대표 : 단지누 선수가 무섭게 쫓아왔는데도 불구하고 좀 서로 경쟁하면서 좀 멋진 경기 만들어 낼 수 있어서 너무 기쁘고 이 금메달의 의미가 굉장히 큰 것 같아요. 모든 국민 여러분 응원해 주셔서 감사합니다.]



김길리와 임종언은 나란히 남녀부 종합 우승을 차지하며 다음 시즌 국가대표로 자동 선발됐고, 두 에이스의 활약으로 9개 종목 중 4개의 금메달을 따낸 우리나라는 시즌 마지막 대회 세계선수권을 종합 1위로 마치며 피날레를 화려하게 장식했습니다.



(취재 : 하성룡, 영상편집 : 하성원, 제작 : 디지털뉴스부)