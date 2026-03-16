[자막뉴스] "작년엔 양자경한테 그러더니"…케데헌 소감 끊어 버린 오스카가 또?

[진행자 : 오스카 수상자는 '골든'입니다!]



넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상에 이어 OST '골든'으로 주제가상을 차지하는 영광의 순간.



K팝으로선 처음으로 주제가상 후보에 올라 트로피까지 거머쥔 '골든'의 작곡가 이재는 결국 뜨거운 눈물을 흘렸습니다.



['골든' 작곡가 이재 : 세상에..K팝을 좋아한다고 사람들의 놀림을 받곤 했는데, 이젠 모두가 저희 노래를 좋아해주네요]



이재는 "노래처럼 이 상은 성공이 아니라 회복력에 대한 것임을 깨달았다"며 "제 가족, 제 곁에 있어주신 모든 분께 감사하다"고 소감을 전했습니다.



그런데, 짧은 소감이 끝나기가 무섭게 시상식에서는 소감 중단을 알리는 음악이 흘러나왔습니다.



무대에는 이재와 함께 '골든'의 공동작곡가인 IDO, 24, 테디, 마크까지 함께 올라왔던 상황.



급하게 마이크를 잡고 소감을 이어갔지만, 소감을 중단시키는 노래는 멈추지 않았고, 결국 모든 수상자가 소감을 다 전하지 못하고 무대에서 내려오게 됐습니다.



이를 중계하던 방송인 안현모도 "단편영화상 수상 소감은 길게 들었는데"라며 주제가상 소감 시간에 대한 아쉬움을 표현하기도 했습니다.



누리꾼들은 "인종차별 아니냐', "갖고 온 쪽지 읽는 건데 너무하다" 등 아쉬운 반응을 보였습니다.



'케이팝 데몬 헌터스'는 K팝 아이돌 걸그룹 헌트릭스가 악령으로부터 음악으로 세상을 지켜내는 이야기를 담은 작품입니다.



지난해 6월 공개된 뒤 글로벌 누적 시청 수 5억 회를 넘기며 넷플릭스 역대 콘텐츠 가운데 가장 많이 시청된 영화로 기록됐습니다.



OST인 '골든'은 빌보드 '핫 100'에서 1위를 차지했습니다.



이날 '골든'은 '다이앤 네어 다이'의 '디어 미', '기차의 꿈'의 '트레인 드림스', '비바 베르디!'의 '스윗 드림스 오브 조이', '씨너스 : 죄인들'의 "아이 라이드 투 유'를 제치고 수상의 영광을 얻었습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)