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식약처, 육회·곱창 취급 업체 740곳 위생 점검

박세용 기자
작성 2026.03.16 14:28 조회수
식약처, 육회·곱창 취급 업체 740곳 위생 점검
▲ 생식용 식육제품 안전관리 가이드라인(권장사항)

식품의약품안전처가 육회와 곱창 등 생식용 식육과 식육 부산물의 위생 안전을 강화하기 위해 전국적인 실태 점검에 나섭니다.

식약처는 오늘(16일)부터 오는 27일까지 17개 지방자치단체와 합동으로 식육 생산과 취급, 판매업체 740여 곳을 대상으로 위생관리 실태를 점검한다고 밝혔습니다.

이번 점검은 지난해 식중독균 검출 등 부적합 이력이 있는 업체와 생식용 제품 생산업체 전체를 대상으로 실시됩니다.

주요 점검 항목은 생식용 식육 및 식육 부산물의 위생적 취급 여부와 보존 및 유통 온도 준수, 제품 생산과 판매 기록 관리 등입니다.

식약처는 또한 온라인에서 판매되는 육회 제품을 포함해 870여 건을 수거해 검사를 진행합니다.

생식용 제품에 대해서는 동물용 의약품과 농약 등 잔류물질, 8종의 식중독균을 검사하고, 식육 부산물에 대해서는 납과 카드뮴 등 중금속 함유 여부를 집중적으로 살필 예정입니다.

(사진=식품의약품안전처 제공, 연합뉴스)
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