다이어트약 복용자 60% "비만 아닌데 먹는다"…73% 부작용 경험

▲ 자료사진 (식욕억제제)

일명 '다이어트약'으로 불리는 경구용 식욕억제제를 복용하는 사람 10명 중 6명은 비만이 아닌데도 체중을 줄이기 위해 약을 먹는 것으로 나타났습니다.한국보건사회연구원이 발간한 보고서에 따르면, 연구진이 지난 2022년부터 2025년 사이 식욕억제제 복용 경험이 있는 성인 257명을 조사한 결과 응답자의 59.5%가 '비만을 진단받지 않았으나 체중을 줄이기 위해' 약을 먹었다고 답했습니다.이는 체질량지수가 27 또는 30 이상인 비만한 사람에게만 단기간 사용해야 한다는 대한비만학회의 진료 지침과 배치되는 결과입니다.실제 복용 기간을 보면 3개월 이하가 45.9%로 가장 많았으나, 3개월을 넘어 1년 이하로 복용한 경우가 37%, 1년을 초과해 장기 복용한 경우도 17.1%에 달했습니다.무리한 약물 복용에 따른 부작용도 심각한 수준으로 조사됐습니다.응답자의 73.5%가 약 복용으로 부작용을 경험했다고 답했으며, 증상으로는 입마름과 두근거림, 불면증이 주를 이뤘습니다.또한 우울증이나 성격 변화, 불안 같은 정신적 부작용을 겪거나 일부는 자살 충동을 경험하기도 했습니다.복용 중단 후 체중이 다시 늘어나는 요요현상을 겪은 비율도 절반이 넘는 53.4%로 집계됐습니다.식욕억제제는 의료용 마약류로 분류돼 의존성과 중독 위험이 크지만, 부작용을 겪고도 일정 기간 중단 후 다시 복용한 비율은 54%에 달했습니다.부작용에도 불구하고 복용을 중단하지 않고 계속 먹었다는 응답은 22.8%, 부작용 때문에 약을 끊은 비율은 23.3%에 그쳤습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)