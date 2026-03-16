"깊은 인상"…이 대통령이 직접 격려 글 남긴 42세 선수

▲ WBC 국가대표팀 투수 노경은

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이재명 대통령이 최근 열린 월드베이스볼클래식(WBC)에서 국가대표팀 최고참 노경은의 활약을 언급하며 격려했습니다.이 대통령은 오늘(16일) 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "42세 베테랑 투수로서 깊은 인상을 남겼다"고 밝혔습니다.이 대통령은 "한국의 8강 진출 확률이 5% 미만이던 상황에서 그의 투구가 기적 같은 반전의 출발점이 돼 대표팀이 극적으로 본선(8강) 진출에 성공했다"고 말했습니다.또 "무엇보다 많은 이들이 감동한 이유는 그가 42세의 나이에도 포기하지 않고 스스로를 단련한 베테랑이라는 점"이라며 "(노경은의 활약은) 늦었더라도 포기하지 말라는 메시지로 느껴졌다"고 평가했습니다.이어 "지금 우리 사회에도 여러 이유로 좌절하거나 포기하려고 고민하는 이들이 적지 않다. 노경은 선수가 보여준 도전과 용기가 국민에게 희망과 투지를 불어넣을 것으로 믿는다"고 덧붙였습니다.아울러 "식민지에서 해방된 나라 가운데 산업화와 민주화를 모두 달성한 나라는 대한민국이 유일하다"며 "지금 국내외적으로 어려운 상황이지만 우리는 포기하지 않고 전진할 것이며, 이겨내고 성취할 것"이라고 강조했습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=이재명 대통령 엑스 캡처, 연합뉴스)