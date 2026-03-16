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'과산화수소로 닭발 표백'…중 유명 식품 가공 공장 적발

조제행 기자
작성 2026.03.16 14:01 조회수
'과산화수소로 닭발 표백'…중 유명 식품 가공 공장 적발
▲ 중국 CCTV 고발 식품가공공장

중국의 한 유명 식품가공업체가 닭발 가공 과정에서 과산화수소를 사용한 것으로 드러나 위생 논란이 일고 있습니다.

중국 중앙TV(CCTV)는 15일 소비자의 날을 맞아 방영한 고발 프로그램 '3·15 완후이'(晩會)에서 쓰촨성 청두의 한 닭발 가공업체 생산 현장을 공개했습니다.

CCTV는 해당 업체가 가공한 닭발이 온라인과 오프라인은 물론 간식 전문점에서도 판매되는 인기 제품이라고 전했습니다.

보도에 따르면 공장 바닥에는 오수가 고여 있고 악취가 진동하는 가운데 닭발이 바닥에 그대로 쌓여 있었습니다.

빗자루와 삽 등 청소 도구가 닭발 위에 놓인 채 작업이 진행되기도 했습니다.

작업자들이 바닥에 떨어진 닭발을 그대로 주워 다시 가공 통에 넣는 모습도 확인됐습니다.

특히 가공 과정에서 닭발을 과산화수소에 담가 색을 하얗게 만드는 '표백' 공정이 이뤄진 것으로 드러났습니다.

과산화수소는 강한 산화제이자 소독제로 식품 가공에 사용할 경우 단백질 등 영양 성분을 파괴하고 장기간 섭취 시 구강 점막 손상이나 간·신장 기능 이상 등을 유발할 수 있어 중국에서도 사용이 금지돼 있습니다.

CCTV는 해당 업체 외에도 충칭의 또 다른 식품업체에서도 과산화수소로 닭발을 표백하는 정황이 확인됐다고 전했습니다.

중국 당국은 관련 업체들을 대상으로 대대적인 단속에 나섰으며 문제가 확인된 제품 수백 상자를 압수하고 과산화수소 사용 여부 등을 조사하고 있다고 밝혔습니다.

(사진=CCTV 캡처, 연합뉴스)
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