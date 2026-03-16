'우리들의 발라드', 새 목소리 찾는다…시즌2 참가자 공개 모집 시작

시즌2로 돌아오는 SBS '우리들의 발라드'가 발라드 신화를 이을 새로운 목소리를 찾는다.



지난해 첫 시즌을 방송했던 '우리들의 발라드'는 평균 나이 18.2세 참가자들의 목소리로 재탄생한 시대별 발라드 명곡 무대로 모두의 공감과 감동을 자아내며 대한민국을 '발라드 열풍'으로 물들인 바 있다.



시즌1은 전 회차 2049시청률 1위, 넷플릭스 한국 시리즈 TOP 10 진입, 온라인 클립 누적 조회수 1억뷰 돌파 등 시청률과 화제성을 모두 잡았다. 또 우승자 이예지를 비롯해 이지훈, 천범석, 최은빈, 홍승민, 송지우, 김윤이, 민수현, 이준석, 임지성, 정지웅, 제레미 등 TOP12가 골고루 사랑 받으며 전국투어 콘서트 매진 행렬을 기록하는 등 큰 화제가 됐다.



이처럼 오디션 예능의 새 지평을 열었던 '우리들의 발라드'가 올해 새로운 참가자들을 공개 모집하며 시즌2를 통해 그 열기를 이어간다. 지원 대상은 1998년 1월 1일 이후 출생한 남녀로 국적에 상관없이 누구나 도전할 수 있다. 16일부터 오는 5월 10일까지 지원할 수 있으며, 지원 방법은 '우리들의 발라드' 공식 홈페이지를 통해 온라인 접수가 가능하다. 이번 참가자 공개 모집과 관련한 사항은 '우리들의 발라드' 홈페이지 및 'SBS NOW' 인스타그램 등 디지털 계정을 통해 확인할 수 있다.



제작진은 "지난해 많은 관심과 사랑 덕분에 '우리들의 발라드'가 다시 한 번 새로운 주인공을 찾고자 한다"며 "누구나 대한민국의 새로운 인생 발라드를 부를 수 있다. 자신만의 감성을 가진 예비 발라더들의 많은 참여를 기다린다"고 전했다.



오디션 프로그램의 명가 SBS와 국내 최고 매니지먼트사 SM C&C가 손잡고 다시 한 번 발라드 열풍을 일으킬 '우리들의 발라드'는 올 하반기에 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)