[여담야담] "'대형 스피커' 콘서트 폭망"…민주 지도부, 김어준 조치 '미적'

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박수현 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원

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● '김어준 갈등'확산



박수현/더불어민주당 의원

"'김어준 논란' 계기로 유튜브 환경 정비 필요"

"정청래와 친분 때문에 김어준 고발 제외한 것 아냐"

"진보 진영 유튜브 여전히 필요"

"유튜브의 공적 책임 인식·제도적 가이드라인도 필요"



김근식/전 국민의힘 비전전략실장

"김어준 논란, 현재 권력과 미래 권력의 충돌"

"1인 미디어, 영향력만 있고 책임 안 져"

"정치인들, 1인 미디어에 줄서기 관행 고쳐야"

"1인 미디어 규제할 시스템 마련해야"



양만희/SBS 논설위원

"민주당 내 김어준이 유감 표명 정도는 해야 된다는 의견 많아"

"김어준, 해당 보도에 특종이라고 언급해..팩트로 전제한 것"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)