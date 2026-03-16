[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 미국 대통령이 중국을 향해서 호르무즈 해협의 유조선 호위를 위한 군함을 보내지 않는다면 이달 말로 예정된 미중 정상회담이 연기될 수 있다고 경고했습니다. 미국 정부 관계자들도 잇따라 방송에 출연해서 세계 각국에 군함을 보내라며 압박 수위를 높이고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 우리나라를 향해서도 호르무즈 해협에 군함을 파견해 달라고 미국이 압박을 하고 있는데 야당 쪽에서는 국회 동의가 필요하다는 목소리도 나오고 있습니다. 청와대는 미국과 긴밀하게 소통해 나가면서 신중하게 판단하도록 하겠다고 밝혔습니다.



2. 이란 사태의 영향으로 국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어선 가운데 원 달러 환율 오전 한때 1천501원을 기록했습니다. 주간 거래에서 환율이 1천500원을 넘어선 건 금융위기 당시인 지난 2009년 3월 12일 이후에 처음입니다. 이후 환율은 상승 폭을 좁히고 있지만 여전히 1천500원 선을 위협하고 있습니다.



3. 국민의힘 공천관리위원회가 6.3 지방선거에 공천을 신청한 현역 광역단체장 가운데 처음으로 김영환 충북지사를 공천 배제했습니다. 공천 신청을 미루고 있는 오세훈 서울시장은 혁신선거대책위원회 출범 제안을 당 지도부가 받아들일지 지켜보겠다는 의사를 고수하고 있는 상황입니다.



4. 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 미국 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상했습니다. 2관왕을 차지한 겁니다. 골든글로브와 그래미상 수상에 이어서 또 한 번 영화의 세계적인 인기를 증명했습니다.