중 바이트댄스, 저작권 논란에 '시댄스 2.0' 출시 중단

▲ 바이트댄스의 '시댄스2.0' 로고

중국 바이트댄스가 저작권 논란 탓에 인공지능(AI) 동영상 생성 모델 '시댄스 2.0'의 글로벌 출시 계획을 중단했습니다.16일 신랑재경 등 중국 현지 매체는 미국 정보기술(IT) 전문매체 더 인포메이션 보도를 인용, 바이트댄스가 복수의 할리우드 스튜디오 및 스트리밍 플랫폼과의 저작권 분쟁 끝에 당초 이달 중순으로 계획했던 '시댄스 2.0'의 전 세계 출시를 중단했다고 보도했습니다.시댄스 2.0은 사진 한 장과 간단한 프롬프트(명령어) 입력으로 15초 분량의 영상 제작이 가능한 동영상 생성 모델입니다.출시 당시 높은 완성도로 세계적인 주목을 받았지만, 동시에 기존 저작권을 무단으로 사용하고 있다는 지적과 함께 디즈니를 포함한 미국의 영화 제작사, 미국영화협회, 미국 배우·방송인조합 등이 법적 조치를 예고했습니다.이후 바이트댄스는 저작권이 보호되는 콘텐츠 무단 사용을 막기 위한 조처를 하겠다고 밝혔으며, 실제로 유명인을 포함한 실존 인물 사진이나 영상으로 콘텐츠를 제작하는 기능을 중단하거나 디지털 아바타를 생성할 경우 본인 인증 절차를 도입하기도 했습니다.중국 매체 차이나즈닷컴은 이에 대해 "시댄스 2.0의 출시 지연은 현재 생성형 AI가 직면한 공통적 딜레마, 기술의 폭발적 잠재력과 기존의 법적 틀 사이에서의 심각한 마찰을 반영한다"고 진단했습니다.차이나즈닷컴은 "바이트댄스는 알고리즘 기반 분야에서 풍부한 전문성을 보유하고 있지만, 전 세계적으로 대규모 멀티 모달 모델을 도입하는 과정에서 저작권 준수가 컴퓨팅 파워와 알고리즘을 뛰어넘는 주요 장애물로 떠오른 것"이라면서 "이는 AI 비디오 산업이 '컴퓨팅 파워 경쟁'에서 '저작권 준수 경쟁'으로 전환되는 중요한 시기에 접어들었음을 시사한다"고 설명했습니다.(사진=글로벌타임스 캡처, 연합뉴스)