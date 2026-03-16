유가 고공행진에 환율 1,500원 찍어…"유가 따라 변동성↑"

▲ 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다.

국제 유가 고공행진에 원/달러 환율이 금융위기 이후 처음으로 주간거래 장중 심리적 저항선인 1,500원을 넘었습니다.당국 개입 경계에 상승폭이 다소 줄었지만 유가 흐름에 따라 환율이 언제든 다시 1,500원 돌파를 시도할 수 있다는 우려가 나옵니다.16일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 11시 33분 현재 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 4.6원 오른 1,498.3원입니다.이날 환율은 7.3원 오른 1,501.0원으로 출발해 금융위기 당시인 2009년 3월 12일(장중 고가 1,500원) 이후 처음으로 주간거래 장중에 1,500원을 넘었습니다.개장 직후 한때 하락세로 돌아서기도 했으나, 이후 다시 상승해 1,490원대 중후반에서 등락 중입니다.국제 유가가 배럴 당 100달러에서 좀처럼 내려오지 않자 환율은 1,500원을 넘어 출발했습니다.다만 장 초반 유가가 소폭 내리고 당국 개입 경계감도 커지면서 환율이 상승폭을 더 키우지는 않았습니다.서정훈 하나은행 수석연구위원은 "주말 사이 역외 거래 등에서 환율 변동성이 높았던 영향 등으로 장 초반 매수 우위가 반영되면서 환율이 크게 올랐다"고 설명했습니다.그러면서 "1,500원대 환율은 우리 경제에 부담스러운 수준이기 때문에 변동성 완화를 위한 외환당국의 실개입이 있을 것으로 추정되며, 고점에 달러를 매도하려는 수출업체들의 환헤지 물량이 상단을 제한할 수 있다"고 말했습니다.주말 사이 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 원유 수출 핵심 터미널인 페르시아만 하르그섬을 공격했다고 밝혀 유가 상승 우려를 더 키우고 있습니다.유가 불안에 위험 회피 심리가 커지면서 달러인덱스는 고공행진하고 있습니다.주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 지난 13일 100대를 돌파했습니다.이튿날 100.537까지 치솟았다가 현재는 소폭 내려 100.260입니다.외국인 투자자들의 주식 순매도도 환율을 끌어올리고 있습니다.이날 유가증권시장에서 외국인 투자자는 오전에 약 5천530억 원대 매도 우위를 보이고 있습니다.외환시장에선 '1,500원대 환율'이 현실화할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.유가가 여전히 100달러 안팎에 높은 수준에 머무르고 있어 환율이 다시 1,500원 돌파를 시도할 가능성이 있습니다.서 수석연구위원은 "당분간 유가 흐름에 따라 환율 변동성이 커지면서 1,500원을 중심으로 등락하는 공방전이 벌어질 가능성이 높다"고 전망했습니다.이낙원 농협은행 FX파생전문위원은 "중동 전쟁 장기화로 유가가 100불 선을 유지할 경우 환율도 1,500원에 안착할 가능성이 있다"면서 "다만 중동 전쟁이 단기에 종료되고 유가가 70∼80달러대로 반락한다면 환율도 이전 수준인 1,430원∼1,480원대로 돌아올 수 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)