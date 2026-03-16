최예나, '캐치캐치' 챌린지로 중국서 뜨거운 반응

가수 최예나(YENA)의 신곡 '캐치 캐치'가 중국에서 뜨거운 반응을 얻으며 글로벌 인기를 입증하고 있다.



최예나는 지난 11일 다섯 번째 미니앨범 'LOVE CATCHER(러브 캐처)'를 발매했다. 이후 중국 주요 플랫폼에서 타이틀곡 '캐치 캐치'가 주목받으며 현지 팬들의 반응이 이어지고 있다.



먼저 중국 대표 영상 플랫폼 빌리빌리에 공개된 '캐치 캐치' 뮤직비디오는 공개 49시간 만에 조회수 100만 뷰를 돌파했으며, 15일 기준 150만 뷰를 기록했다. 이는 전작 '네모네모'보다 더 빠른 시간 안에 달성한 기록으로, 현지에서 높아진 최예나의 인기를 보여주고 있다.



중국 대표 숏폼 플랫폼 도우인에서는 '캐치 캐치' 챌린지를 해시태그로 활용한 영상들의 총 조회수가 2300만 뷰를 돌파하며 챌린지 열풍을 이어가고 있다. 특히 중독성 강한 멜로디와 포인트 안무가 결합된 콘텐츠들이 빠르게 확산되며 글로벌 팬들의 참여도 이어지고 있다.



음원 차트에서도 눈에 띄는 성과를 보이고 있다. 최예나는 앨범 발매 직후인 지난 12일 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 급상승 차트 1위에 오르며 24시간 동안 해당 자리를 유지했다. 현재 앨범 수록곡 전곡이 차트에 진입했으며, 인기곡 차트와 트렌드 차트, 한국 차트 등 다양한 차트 상위권을 기록하며 현지에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.



최예나는 현재 타이틀곡 '캐치 캐치'로 활발한 활동을 이어가고 있다. 중독성 강한 멜로디와 최예나 특유의 키치한 감성을 담은 퍼포먼스로 무대마다 밝은 에너지를 전하며 음악 팬들의 이목을 사로잡고 있다.



사진 = YH엔터테인먼트 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)