[날씨] 초미세먼지 '나쁨'…내일 아침 곳곳 영하권

먼지가 머무르며 공기가 답답합니다.



현재 수도권과 강원, 충청과 전북, 광주와 경북 지역에서 초미세먼지 농도 나쁨 수준 나타나고 있고요.



인천에는 미세먼지 주의보가 내려졌습니다.



오늘(16일) 수도권과 영서, 충청과 전북, 광주와 경북 지역에서는 일평균 먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



늦은 오후부터는 전남과 제주 지역에서도 먼지 농도 높아질 때 있겠습니다.



내일은 주로 서쪽 지역을 중심으로 먼지가 머무를 것으로 보입니다.



외출하실 때는 미세먼지 차단용 마스크 잘 착용해 주셔야겠습니다.



일교차가 크게 벌어지는 요즘입니다.



오늘 아침에는 내륙을 중심으로 영하권의 추위가 나타나는 곳도 있었는데요.



낮이 되면 빠르게 기온이 오르면서 아침과의 일교차가 10도 이상 크게 벌어지는 곳들 많겠습니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 대전과 광주의 낮 최고 기온 15도, 창원 16도, 부산은 17도까지 오르겠습니다.



오늘 중부 지방의 하늘은 맑게 드러나겠고요.



남부 지방에는 구름이 가득하겠습니다.



내일 아침도 곳곳에서 영하권의 추위가 나타나면서 중부와 호남 내륙 지역에서는 서리가 내리는 곳도 있겠습니다.



수요일에는 경기와 영서, 충청 이남과 제주 지역에 봄비 소식이 들어 있습니다.



(안수진 기상캐스터)