김영환 충북지사 컷오프…국민의힘 현역 첫 탈락

<앵커>



국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거에 공천을 신청한 현역 광역단체장 가운데 처음으로 김영환 충북지사를 공천 배제했습니다. 추가 접수 공고에도 공천을 신청하지 않고 있는 오세훈 서울시장은 혁신 선대위 출범 제안을 당 지도부가 받아들일지 지켜보겠다는 입장을 밝혔습니다.



박찬범 기자의 보도입니다.



<기자>



국민의힘 이정현 공천관리위원장은 오늘(16일) 현역 도지사인 김영환 충북지사의 공천배제, 이른바 '컷오프'를 발표했습니다.



6·3 지방선거 공천을 신청한 국민의힘 현역 광역단체장 가운데 첫 공천 배제입니다.



이 위원장은 "한 사람에 대한 평가의 문제가 아니라 정치, 변화의 문제"라면서, "지금 국민의힘이 국민 앞에서 보여줘야 할 것은 안정에 머무는 정치가 아니라 스스로를 바꾸는 정치"라고 말했습니다.



[이정현/국민의힘 공관위원장 : 분명히 말씀을 드립니다. 이번 결정은 현 김영환 도지사의 공적과 업적을 부정하거나 평가 절하하기 위한 것이 결코 아닙니다.]



공관위는 내일 충북지사 후보자 추가 접수를 받기로 했습니다.



윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장 등 기존 공천 신청자는 후보 자격이 그대로 유지됩니다.



이 위원장은 "이번 결단이 충북 하나로 끝나지 않을 것"이라며 추가 현역 컷오프 가능성도 시사했습니다.



국민의힘 최고위원회는 그제 임기가 만료된 박민영 대변인 등 8명에 대한 재임명 안건의 상정을 보류했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 일부 최고위원들께서 박민영 미디어대변인 임명과 관련해서 우려의 목소리를 전달한 부분이 있습니다.]



박 대변인의 재임명 여부는 앞서 오세훈 서울시장과 당내 소장파 의원들이 '윤어게인'에 동조한 인사들에 대한 인적 청산을 요구하면서 주목받았습니다.



공천 신청을 거부하고 있는 오세훈 서울시장은 오늘 특별한 메시지를 내지 않을 거라며, 혁신 선대위 출범 제안을 당 지도부가 받아들일지 지켜보겠다는 입장을 밝혔습니다.