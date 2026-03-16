'주토피아'도 눌렀다…오스카 2관왕 휩쓴 '케데헌'

<앵커>



애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계 최고 권위의 미국 아카데미 시상식에서 2관왕을 달성했습니다. '케데헌'은 장편 애니메이션상에 이어 주제가상까지 휩쓸었습니다.



박세용 기자가 보도합니다.



<기자>



미국 LA 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 '케이팝 데몬 헌터스'가 장편 애니메이션상에 이어 주제가상까지 받으며 오스카 2관왕에 올랐습니다.



'케데헌'은 세계 최고 권위의 영화 시상식에서 디즈니의 '주토피아 2', 픽사의 '엘리오' 등 쟁쟁한 후보를 제치고 수상하며 진가를 인정받았습니다.



빨간 드레스를 입고 무대에 오른 연출자 매기 강 감독은 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"는 수상 소감을 전했습니다.



강 감독은 "자신과 닮은 이들이 주인공인 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다"며, "다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라고 덧붙였습니다.



'케데헌'은 악령 사냥꾼인 걸그룹 '헌트릭스'가 사람들의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 '사자보이즈'에 맞서는 이야기를 그린 애니메이션 작품입니다.



지난해 6월 공개된 뒤 누적 시청 5억 회를 넘기며, '오징어 게임'을 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했습니다.



또 주제곡 '골든'은 지난달 그래미 시상식에서 K-팝 장르 최초로 수상의 영예를 안기도 했습니다.



영화 곳곳에 목욕탕과 한의원, 김밥 등 한국적인 문화와 정서를 녹여낸 '케데헌'은 최근 미국 골든글로브와 크리틱스 초이스에서도 잇달아 상을 휩쓸어 왔습니다.



넷플릭스는 최근 매기 강, 크리스 아펠한스 공동 연출자와 전속 파트너십을 맺고 '케데헌' 속편 제작을 공식 발표하기도 했습니다.



(영상편집 : 이상민)