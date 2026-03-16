아카데미 울린 '한국어 판소리'…배우들 응원봉 흔들었다

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현지 시간 15일 구성진 판소리 한 소절이 미국 영화계 최고 권위 행사인 제98회 아카데미 시상식 무대에 울려 퍼졌습니다.한국어 가사를 번역 없이 쓴 데다가 북 등 한국 전통악기를 매고 등장한 사물놀이 악사, 저승사자를 연상시키는 갓을 쓴 무용수, 장삼을 걸친 여성 무용수 등 24명이 함께 무대에 올라 눈길을 끌었습니다.아카데미 시상식이 아니라 한국 방송사의 문화 행사처럼 보일 정도라는 반응도 나왔습니다.한국어 소감도 흔치 않은 미국 영화계 행사에서 한국적인 공연이 중심에 선 셈입니다.이날 울려 퍼진 판소리는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 오리지널사운드트랙(OST) '헌터스 만트라'로, '골든' 공연에 앞서 무대를 장식했습니다.이어 '케데헌' 주인공 헌트릭스의 보컬을 맡은 이재와 오드리 누나, 레이 아미가 등장해 '골든'을 열창했습니다.극 중 헌트릭스의 공연에서 팬들이 응원봉을 흔드는 장면처럼 시상식장에서도 배우들이 응원봉을 밝히며 무대에 호응했습니다.리어나도 디캐프리오와 에마 스톤이 응원봉을 쥐고 있는 모습이 카메라에 잡히기도 했습니다.아카데미 시상식 한국 중계를 맡은 진행자 안현모는 "헌트릭스가 돌비 극장의 '혼문'(극 중 악령을 막는 방패)을 봉인한 것 같다"고 평했습니다.미국 NBC 뉴스는 시상식 참석자에게 제공된 기념품 가방 안에 응원 소품이 있었다고 전했습니다.'케데헌'은 이날 시상식에서 장편 애니메이션 부문과 주제가상 부문에서 모두 상을 받으며 2관왕에 올랐습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=AP, 연합뉴스)