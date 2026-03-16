[단독] "청와대·국무총리에 로비"…6년 만에 드러난 이만희 '옥중 지시' (D리포트)



코로나19가 한창이던 지난 2020년 8월, 이만희 총회장은 감염병예방법 위반 등 혐의로 구속됐습니다.



구속 이후 신천지가 전담 조직까지 동원해 조직적인 구명 로비를 벌였다는 의혹이 계속 제기돼 왔는데, 구속 두 달 뒤인 그해 10월 이 총회장은 옥중에서 신천지 고위 간부를 만나 11가지의 지시를 한 걸로 파악됐습니다.



SBS가 입수한 해당 메시지엔 이 총회장이 로비 조직과 관련해 '사람이 많아도 된다'며 청와대와 국무총리를 상대로 '사명을 나눠 하라'고 지시한 내용이 포함됐습니다.



[신천지 전직 간부 : 구속돼 있는 시간이 길어지다 보니 인원을 더 보강해서 전방위로 로비를 해서.]



경찰과 군, 법조계 등에도 로비해야 한다는 취지의 지시도 담긴 걸로 파악됐습니다.



이 총회장은 옥중에서 신천지 법무 담당 간부를 질책하면서, 자신의 사건 등을 대리하던 로펌에 속은 것 같다고 비난하기도 했습니다.



신천지는 당시 이 총회장 사건 등을 A 로펌에 맡기면서 약 39억 원을 쓴 걸로 내부 문건을 통해 확인됐는데, 이 총회장은 탈세 혐의와 관련해 불기소 처분을 받고 성공보수 11억 원을 지급하지 않아 A 로펌으로부터 소송을 당하기도 했습니다.



검경 합동수사본부도 해당 메시지를 확보하고 이 총회장의 정관계 로비 실체를 파악하는데 수사력을 모으고 있습니다.



신천지 측은 SBS에 "신천지 교단 차원에서 정치 로비 등을 진행한 사실이 없다"고 설명했습니다.



(영상편집 : 박춘배, 디자인 : 장채우, 제작 : 디지털뉴스부)