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조국, 공소청·중수청 정부안에 "검찰 독재 정권과 싸운 국민 실망"

하정연 기자
작성 2026.03.16 11:28 조회수
조국, 공소청·중수청 정부안에 "검찰 독재 정권과 싸운 국민 실망"
▲ 조국혁신당 조국 대표가 16일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막 농성장에서 열린 최고위원회에서 발언하고 있다.

조국혁신당 조국 대표는 오늘(16일) 공소청·중대범죄수사청(중수청) 정부안과 관련해 "수년간 검찰개혁을 외치며 윤석열 검찰 독재 정권과 싸웠던 국민이 실망하고 있다"고 밝혔습니다.

조 대표는 이날 국회 본관 앞 농성장에서 열린 최고위원회의에서 "정부가 만든 공소청과 중수청 법안에 문제가 있으면 고쳐야 한다"며 이같이 비판했습니다.

그는 "검찰의 수사개시권이 없어진다고 다가 아니다. 검찰에게 앞문을 닫으면서 뒷문을 열어주면 안 된다"며 "제도개혁은 선한 이가 아니라 악한 이를 전제로, 좋은 상황이 아니라 나쁜 상황을 전제로 설계돼야 한다"고 강조했습니다.

이어 "정부가 미루고 있는 형사소송법 개정이 더 중요하다"며 "특히 검사에게 보완 수사 요구권에 더해 직접적 보완 수사권을 줘야 하는지, 줄 경우 요건과 범위에 대해 하나하나 엄격히 따져야 한다"고 지적했습니다.

조 대표는 조희대 대법원장을 향해선 "사퇴냐, 탄핵이냐, 양 갈래 길이 있을 뿐"이라며 "윤석열 내란 당시 침묵과 대선 개입 행보를 스스로 돌아보고 결자해지하길 바란다"고 촉구했습니다.

(사진=연합뉴스)
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