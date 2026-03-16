조국, 공소청·중수청 정부안에 "검찰 독재 정권과 싸운 국민 실망"

▲ 조국혁신당 조국 대표가 16일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막 농성장에서 열린 최고위원회에서 발언하고 있다.

조국혁신당 조국 대표는 오늘(16일) 공소청·중대범죄수사청(중수청) 정부안과 관련해 "수년간 검찰개혁을 외치며 윤석열 검찰 독재 정권과 싸웠던 국민이 실망하고 있다"고 밝혔습니다.조 대표는 이날 국회 본관 앞 농성장에서 열린 최고위원회의에서 "정부가 만든 공소청과 중수청 법안에 문제가 있으면 고쳐야 한다"며 이같이 비판했습니다.그는 "검찰의 수사개시권이 없어진다고 다가 아니다. 검찰에게 앞문을 닫으면서 뒷문을 열어주면 안 된다"며 "제도개혁은 선한 이가 아니라 악한 이를 전제로, 좋은 상황이 아니라 나쁜 상황을 전제로 설계돼야 한다"고 강조했습니다.이어 "정부가 미루고 있는 형사소송법 개정이 더 중요하다"며 "특히 검사에게 보완 수사 요구권에 더해 직접적 보완 수사권을 줘야 하는지, 줄 경우 요건과 범위에 대해 하나하나 엄격히 따져야 한다"고 지적했습니다.조 대표는 조희대 대법원장을 향해선 "사퇴냐, 탄핵이냐, 양 갈래 길이 있을 뿐"이라며 "윤석열 내란 당시 침묵과 대선 개입 행보를 스스로 돌아보고 결자해지하길 바란다"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)