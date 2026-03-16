[제98회 아카데미] 케데헌 '골든', 주제가상…이재 "성공이 아닌 회복력에 관한 영화"

넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')가 아카데미 시상식에서 주제가상을 받았다.



16일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 '케이팝 데몬 헌터스'는 주제가 '골든'(Golden)으로 수상의 영예를 안았다.



무대에 오른 이재는 "이 훌륭한 상을 주신 아카데미에 감사합니다. 이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것입니다. 매기 강 감독님을 비롯한 우리 팀 모두에 감사함을 전합니다"라고 수상 소감을 전했다.



'케이팝 데몬 헌터스'는 악령 사냥꾼(데몬 헌터스)인 걸그룹 헌트릭스가 사람들의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린 애니메이션이다. 지난해 6월 넷플릭스에 공개된 이후 글로벌 누적 시청 5억회를 넘기며 역대 넷플릭스 영화 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.



영화뿐만 아니라 극 중 걸그룹 헌트릭스가 부른 OST '골든'은 빌보드 메인 차트인 'HOT 100'에서 8주간 1위를 차지하며 뜨거운 인기를 얻었다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)