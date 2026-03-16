'비대면 심사' 노린 허위 전세 계약으로 85억 편취…80여 명 송치

▲ 전북경찰청

허위 임대차 계약서로 전세자금 수십억 원을 대출받아 가로챈 일당과 허위 임차인들이 무더기로 송치됐습니다.전북경찰청 형사기동대는 사기 등 혐의로 총책 A(50대) 씨와 모집책, 공인중개사 등 5명을 구속 송치하고 허위 임차인 등 83명을 불구속 송치했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.A 씨 등은 2021∼2025년 다세대 주택에 대한 69건의 허위 임대차계약을 체결해 85억 원을 편취한 혐의를 받고 있습니다.A 씨 등은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 전세계약서와 주택임대차계약 신고필증만 제출하면 간편한 비대면 심사를 거쳐 대출이 이뤄진다는 점을 악용해 사회초년생 등을 허위 임차인으로 모집했습니다.이후 한국토지주택공사(LH)나 은행으로부터 대출이 실행되면 전세보증금을 지급받아 나눠 가진 것으로 파악됐습니다.변호사도 모집책으로 범행에 가담했으며, 공인중개사는 주변 임차인들에게 고수익을 얻을 수 있다며 허위 전세계약제도를 홍보하거나 매매가보다 빚이 더 많은 깡통전세 건물을 만들어 거래하기도 했다고 경찰은 설명했습니다.상당수가 사회초년생인 허위 임차인들은 2년간 월 100만∼200만 원의 수수료를 지급받을 수 있다는 말을 믿고 가담했습니다.경찰은 전세금만 편취하는 일당이 있다는 첩보를 입수하고 수사를 확대해 허위계약 증거를 확보했습니다.경찰은 또 범죄수익금에 대해 기소 전 몰수·추징보전을 진행하고 있습니다.경찰 관계자는 "주범 3명을 구속한 데 이어 2명을 추가 구속한 뒤 최근 송치했다"며 "앞으로도 전세 대출자금 제도를 악용한 사례에 대해 엄정 대응할 것"이라고 말했습니다.(사진=전북경찰청 제공, 연합뉴스)