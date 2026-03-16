베를린 사로잡은 '내 이름은', 4월 15일 개봉…염혜란의 인생 연기

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정지영 감독의 신작 '내 이름은'이 오는 4월 15일 개봉을 확정했다.'내 이름은'은 촌스러운 이름을 지우고 싶은 18세 아들 '영옥'과 까맣게 잊힌 1949년 제주의 기억을 되찾으려는 어머니 '정순'의 궤적을 쫓으며, 가장 아픈 비밀에서 가장 찬란한 진실로 나아가는 두 세대의 이야기를 그린다. 평화로운 제주의 풍광 이면에 가슴 깊이 묻어두었던 77년 전의 슬픈 약속이 수면 위로 떠오르며, 시린 시간을 건너 마침내 피어난 진실이 세대를 뛰어넘는 먹먹한 여운을 선사할 예정이다.이 작품은 올해 베를린국제영화제 포럼 부문에 초청받아 전 세계 영화 관계자들의 호평을 받았다. '내 이름은' 이 4월 극장가의 강력한 다크호스로 꼽히는 가장 큰 이유는 세계 평단의 호평을 이끌어낸 치밀한 연출과 배우의 압도적인 열연이다.매 작품 관객의 심금을 울려온 '믿고 보는 배우' 염혜란은 1949년의 지워진 기억을 추적하는 어머니 정순 역을 맡아 다시 한번 대중의 '눈물버튼'을 정조준한다. "염혜란의 연기가 곧 역사다"(ODG)라는 극찬 리뷰처럼, 청보리밭 한가운데서 가슴을 치며 오열하는 그녀의 처절한 열연은 스크린을 압도하며 또 한 번의 흥행 성공을 예고한다.여기에 베를린국제영화제에서 "비극이 남긴 침묵을 깨는 경이로운 울림"이라는 찬사를 받으며 세계 무대에서 내공을 입증한 정지영 감독의 뚝심 있는 연출력이 더해져 작품의 완성도를 최고조로 끌어올렸다.'내 이름은'은 오는 4월 15일 전국 극장에서 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)