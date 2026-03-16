일본, 비축유 방출 착수…소비량의 45일분

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

일본 정부가 석유 공급 불안을 완화하기 위해 16일 비축유 방출을 개시했습니다.교도통신에 따르면 일본 정부는 이날 관보에 민간 비축유의 방출을 고시했습니다.석유비축법으로 의무화된 정유사와 상사 등의 비축분을 종전 일본 소비량의 70일분에서 55일분으로 줄여 15일분을 방출할 수 있게 했습니다.이달 하순에는 준비 절차를 거쳐 국가 비축유를 방출할 계획입니다.앞서 다카이치 사나에 총리는 국제에너지기구(IEA)의 비축유 방출 결정 전인 지난 11일 민간 비축유 15일분과 국가 비축유 1개월분을 합쳐 역대 최대인 약 8천만 배럴의 비축유를 방출할 계획이라고 밝혔습니다.일본의 비축유 방출은 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 이후 약 4년 만입니다.1970년대 현행 비축유 제도를 도입한 이후로는 7번째입니다.일본의 비축유 규모는 작년 말 현재 약 4억 7천만 배럴로, 254일 치에 해당합니다.유형별로는 국가 비축유 146일분, 민간 비축유 101일분, 일본 내 산유국 공동 비축유 7일분입니다.원유 가격은 이란이 호르무즈해협을 사실상 봉쇄하면서 급등하고 있습니다.블룸버그 통신에 따르면 국제 유가의 기준점 역할을 하는 5월 인도분 브렌트유 선물은 한국 시간 16일 오전 8시 45분 현재 배럴당 104.70달러로 직전 거래일인 13일 종가보다 1.5% 올랐습니다.일본은 원유 수입의 90% 이상을 중동 지역에 의존하고 있습니다.교도통신은 "분쟁이 장기화하면 원유 공급이 되지 않고 재고가 계속 줄어들 우려가 있다"고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)