[자막뉴스] "자, 잠깐! 곧 상선 호위한다니까!"…"우리 배는 좀 봐줘" 이란에 붙는다

미국과 이스라엘의 이란 공격이 3주째 이어지는 가운데, 세계 각국이 호르무즈 해협 통과를 위해 이란과 직접 접촉하는 움직임을 보이고 있습니다.



해협 봉쇄를 뚫기 위한 미국의 군사 협력 요청에 대해 동맹국들이 난색을 보이면서, 일부 국가는 이란과 비공식 채널을 통해 자국 선박의 안전한 통과를 확보하려는 물밑 협상에 나서고 있는 것으로 전해졌습니다.



현지시간 어제(15일) 블룸버그에 따르면 인도와 터키 등 여러 국가들이 최근 이란과 비공식 외교 채널을 통해 호르무즈 해협을 통과하는 자국 선박의 안전 확보 방안을 논의하고 있습니다.



호르무즈 해협은 전 세계 원유 공급의 약 20%와 상당량의 액화천연가스가 통과하는 핵심 해상 통로입니다.



미국은 동맹국들과 함께 유조선 호위 연합체를 구성해 해협 봉쇄를 해제하는 방안을 추진 중이지만, 주요 국가들은 신중한 태도를 보이고 있습니다.



일본 정부도 선박 호위 작전에 대해 "높은 장애물이 있다"며 참여에 소극적인 모습을 보였습니다.



외교가에서는 이번 전쟁이 미국이 동맹국들과 충분한 협의 없이 시작한 군사 작전이라는 점도 협력 부족의 배경으로 지목하고 있습니다.



현재 이란은 중동 전역을 대상으로 미사일과 드론 공격을 이어가며 해협 인근에서 선박이 운항하지 못하도록 압박하고 있습니다.



사실상 봉쇄 상태가 이어지면서 국제 유가는 배럴당 100달러를 넘어선 상태입니다.



글로벌 경제에도 큰 부담으로 작용해 국제에너지기구는 이번 전쟁이 세계 석유 시장 역사상 역대 최대 규모의 공급 차질로 이어질 가능성이 있다고 경고했습니다.



각국이 미국 주도의 군사 대응 대신 이란과 직접 협상을 시도하는 움직임을 보이는 것은 중동 해상 질서의 변화와 지정학적 긴장 고조를 보여주는 신호라고 블룸버그 통신은 분석했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)