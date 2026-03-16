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고속도로에 차 세운 만취운전자…뒤따르던 트럭 기사 사망

유영규 기자
작성 2026.03.16 10:20 조회수
고속도로에 차 세운 만취운전자…뒤따르던 트럭 기사 사망
▲ 119 구급차

호남고속도로에 세워진 만취 운전자의 승용차를 화물차량이 잇따라 들이받아 화물차 기사 1명이 숨졌습니다.

오늘(16일) 전북경찰청에 따르면 오늘 0시 58분 완주군 봉동읍 호남고속도로 하행선 익산나들목 인근에서 A(40대) 씨의 승용차를 7t 화물차, 1t 트럭이 잇따라 들이받았습니다.

이 사고로 60대 1t 트럭 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.

A 씨는 당시 면허취소 수치(0.08% 이상)의 만취 상태로 고속도로 4차선에 차를 세우고 쉬고 있었던 것으로 파악됐습니다.

이를 모르고 뒤따르던 화물차와 트럭 운전자는 야간에 도로 한복판에서 갑작스레 발견된 A 씨의 차량을 피하지 못했습니다.

경찰은 A 씨를 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 입건하고 구체적 경위를 조사하고 있습니다.

경찰 관계자는 "사망자 외에 다른 부상자는 없는 것으로 확인됐다"며 "음주 운전자가 고의로 차를 도로에 세운 것으로 드러나면 일반교통방해 등 혐의를 추가로 적용하는 것도 검토하고 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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