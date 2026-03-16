베식타시 오현규, 결승골 기점…득점포는 3경기째 침묵

▲ 오현규

튀르키예 프로축구 베식타시에서 활약하는 공격수 오현규(24)가 정규리그에서 3경기 연속 침묵했습니다.베식타시는 오늘(16일, 한국시간) 튀르키예 앙카라의 에르야만 스타디움에서 열린 겐츨레르비를리이와의 2025-2026 튀르키예 쉬페르리그 26라운드 원정에서 2대 0으로 승리하며 승점 49로 4위를 유지했습니다.오현규는 4-1-4-1 전술로 나선 베식타시의 원톱 스트라이커로 출전해 한 차례 유효 슈팅을 포함해 2개의 슈팅을 시도했지만 골로 연결되지 않았고, 후반 44분 공격포인트 없이 교체됐습니다.겨울 이적 시장에서 헹크(벨기에)를 떠나 베식타시로 이적한 오현규는 지난달 9일 알란야스포르와 데뷔전부터 3경기 연속골을 폭발하더니 지난 5일에는 튀르키예 쿠파스(튀르키예 컵) C조 4라운드 홈 경기에서 득점포를 가동하며 뜨거운 발끝 감각을 자랑했습니다.다만 오현규는 정규리그에선 최근 3경기 연속 골 맛을 보지 못해 아쉬움을 남겼습니다.오현규는 이날 결정적인 슈팅이 골키퍼 선방에 막힌 게 아쉬웠습니다.전반 18분 만에 상대 선수 1명이 퇴장당하면서 수적 우위 속에 경기를 펼친 베식타시는 후반 11분 페널티지역 왼쪽으로 파고든 오현규의 벼락같은 왼발 슈팅이 골키퍼 선방에 막혀 득점 기회를 날리는 듯했습니다.하지만 골키퍼의 손에 막혀 흘러나온 볼을 수비수가 머리로 밀어내자 쇄도하던 베식타시의 공격수 주니오르 올라이탕이 왼발 슈팅으로 기어이 득점에 성공했습니다.오현규의 강한 슈팅이 선제 결승골의 발판이 된 셈입니다.베식타시는 후반 22분 오르쿤 쾨크취의 추가골로 2대 0 승리를 거뒀습니다.(사진=베식타시 SNS 캡처, 연합뉴스)