"모텔서 수상" 형사들 급습…차량 안 1,500개 쏟아졌다

▲ 검거된 A 씨

경기 파주의 한 모텔에서 마약을 투약하려던 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.파주경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 50대 남성 A 씨를 검거해 수사하고 있습니다.A 씨는 지난 1월 29일 오후 4시쯤 파주시의 한 모텔에서 메스암페타민(필로폰) 등 마약을 소지하고 투약하려 한 혐의를 받습니다.경찰은 당시 모텔에서 마약을 투약하려는 것 같다는 신고를 받고 현장에 출동했습니다.파주경찰서 강력3팀 형사 4명은 모텔 객실을 급습했습니다.이후 객실 안에 있던 A 씨를 상대로 확인에 나섰습니다.경찰은 A 씨의 소지품에서 필로폰이 담긴 일회용 주사기 3개와 마약으로 추정되는 백색 분말을 발견해 현행범으로 체포했습니다.추가 수색 과정에서는 A 씨 소유 차량에서도 마약 투약에 사용한 것으로 보이는 일회용 주사기 약 1천500개를 압수했습니다.A 씨에 대해 실시한 소변 간이 검사에서는 필로폰 양성 반응이 나왔습니다.경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청해 법원에서 발부받았습니다.다만 A 씨는 이후 구속적부심을 통해 석방됐습니다.경찰은 A 씨의 마약 입수 경로와 공범 존재 여부 등 여죄를 계속 수사한 뒤 사건을 검찰에 송치할 방침입니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=경기북부경찰청 제공, 연합뉴스)