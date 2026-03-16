페예노르트 황인범, 발등 밟혀 교체…3월 A매치 앞두고 '비상'

▲ 황인범

한국 축구대표팀의 '핵심 미드필더' 황인범(페예노르트)이 3월 A매치를 앞두고 소속팀 경기 도중 발등을 밟혀 교체돼 부상 상태에 관심이 쏠리고 있습니다.황인범은 오늘(16일) 네덜란드 로테르담의 슈타디온 페예노르트에서 열린 엑셀시오르와 2025-2026 네덜란드 에레디비시 27라운드 홈 경기에 선발 출전한 뒤 전반 40분께 오른발등을 밟힌 뒤 크게 비명을 지르며 쓰러졌습니다.중앙선 부근에서 상대 선수 3명에게 둘러싸인 황인범은 헤쳐나오려다 뒤에서 압박하던 엑셀시오르 선수의 오른발에 오른발등을 강하게 밟혔고, 그라운드에 쓰러진 황인범은 다친 발을 땅에 짚지 못하고 의료진의 부축을 받으며 전반 44분 교체로 물러났습니다.황인범은 벤치에서 치료받으면서도 고통스러운 표정을 지어 부상 정도가 간단치 않음을 보여줬습니다.이날은 홍명보 대표팀 감독이 3월 A매치 2연전에 나설 대표팀 명단을 발표하는 날이라 '중원 조율사'인 황인범의 부상 교체는 더욱 아쉬울 수밖에 없습니다.홍명보호는 한국시간으로 오는 28일 오후 11시 영국 밀턴 케인스의 스타디움 MK에서 코트디부아르와 대결하고 4월 1일 오전 3시 45분 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 슈타디온에서 오스트리아와 맞붙습니다.페예노르트는 전반 28분 먼저 실점했지만, 후반에 우에다 아야세의 멀티골로 2대 1 역전승을 거뒀습니다.(사진=연합뉴스)