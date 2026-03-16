석유 최고가제 나흘째 기름값 하락세 지속…경윳값 역전 종료

▲ 주유소에 표시된 기름값

석유 최고가격제 시행 나흘째인 오늘(16일) 전국 평균 주유소 기름값이 하락세를 이어간 가운데 경윳값의 휘발윳값 역전 현상이 10일 만에 종료됐습니다.유가정보시스템 오피넷에 따르면 오늘 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1천836.5원으로 전날보다 3.6원 내렸습니다.경유 가격은 같은 시각 1천836.2원으로 4.9원 하락하며 지난 5일 이후 처음으로 휘발윳값 아래로 내려왔습니다.미국·이란 전쟁 발발 후 경윳값은 지난 6일 1천887.3원으로 휘발윳값(1천871.8원)을 역전한 후 10일 동안 휘발윳값보다 높은 가격을 유지해왔습니다.전국에서 기름값이 가장 비싼 서울 주유소도 하락세를 이어갔습니다.오늘 서울 평균 휘발유 가격은 L당 1천862.7원으로 전날보다 2.1원 내렸습니다.서울 평균 경유 가격은 1.4원 하락한 1천851.4원으로 집계됐습니다.국내 주유소 기름값은 미국·이란 전쟁 발발 이후 지난 10일 최고점을 찍은 후 하락세를 이어가고 있습니다.전날 전국 평균 휘발유 가격은 전일 대비 5.2원 하락한 1천840.1원이었습니다.경유 가격은 1천841.2원으로 전날보다 6.7원 내렸습니다.(사진=연합뉴스)