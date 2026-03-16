'케데헌', 아카데미 장편 애니상 수상…매기 강 "전 세계 한국인 위한 것"

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넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 미국 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상을 수상했다.'케이팝 데몬 헌터스'는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 수상의 영예를 안았다. 강력한 경쟁작이었던 디즈니 '주토피아 2'를 제친 결과다.한국계 캐나다인인 매기 강 감독은 무대에 올라 "이 상은 한국과 전 세계 한국인을 위한 것"이라며 "저처럼 보이는 사람들(동양인)에게는 저희 같아 보이는 사람들을 영화에서 보는 게 너무 오래 걸려서 죄송하다. 하지만 다음 세대는 더 기다리지 않아도 될 것"이라고 말했다.공동 연출을 맡은 크리스 아펠한스 감독은 "음악과 이야기에는 문화와 국경을 초월해 우리를 연결하는 힘이 있다"며 "젊은 영화제작자, 예술가, 음악가에게 '당신의 이야기를 들려달라. 당신의 목소리로 노래하라. 세상이 기다리고 있다'는 말을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다.'케이팝 데몬 헌터스'는 악령 사냥꾼(데몬 헌터스)인 걸그룹 헌트릭스가 사람들의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린 애니메이션이다. 지난해 6월 넷플릭스에 공개된 이후 글로벌 누적 시청 5억회를 넘기며 역대 넷플릭스 영화 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.이번 시상식에 '골든'으로 주제가상 후보에 올라 2관왕을 노린다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)