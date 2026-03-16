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[현장영상] "왜 따라와" 행인 막은 로봇 '질질' 경찰에 연행됐다

작성 2026.03.16 15:25 조회수
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마카오에서 한 노인이 갑자기 뒤에서 나타난 휴머노이드 로봇에 놀라 병원으로 이송되는 소동이 벌어졌습니다.

당시 노인은 길가에서 휴대전화를 보고 있다가 뒤에 서 있던 휴머노이드 로봇을 갑자기 발견하고 매우 놀란 것으로 전해졌습니다.

해당 로봇은 마카오의 한 교육센터가 홍보 활동에 사용하던 장비였는데요. 사람을 놀라게 한 혐의로 '체포'된 로봇은 곧 근처에 있던 운영자에게 인계됐습니다.

경찰은 로봇을 운용하던 50대 남성에게 주의를 기울일 것을 당부했다고 언론에 전했습니다.

현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 양혜민 / 출처: South China Morning Post, X (@rohanpaul_ai )/ 제작: 디지털뉴스부)
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