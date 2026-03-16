'케데헌' 진우 등장…안효섭, 아카데미 레드카펫 밟았다

▲ 아카데미 시상식 레드카펫을 밟은 안효섭

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 진우 역의 목소리를 연기한 배우 안효섭이 미국 영화계에서 가장 권위 있는 아카데미 시상식에서 레드카펫을 밟았습니다.안효섭은 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 등장해 현장의 뜨거운 호응을 얻었습니다.그가 오스카 레드카펫을 밟은 것은 2015년 데뷔 이후 처음입니다.안효섭 소속사 더프레젠트컴퍼니 관계자는 "안효섭이 아카데미 시상식 측의 공식 초청을 받아 참석하게 됐다"고 밝혔습니다.이날 안효섭은 검정색 턱시도를 입고 여유로운 표정으로 레드카펫에 등장해 스포트라이트를 받았습니다.'케이팝 데몬 헌터스'는 악령 사냥꾼인 걸그룹 헌트릭스가 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서 싸우며 세상을 구하는 이야기를 그린 애니메이션으로, 전 세계에서 신드롬을 일으켰습니다.안효섭은 사자보이즈 멤버인 남자 주인공 진우의 목소리 연기를 해 세계적인 주목을 받았습니다.'케이팝 데몬 헌터스'는 지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 받았고, 지난달 그래미 시상식에서는 K-팝 장르 최초로 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(시각매체용 최우수 노래)를 수상했습니다.이날 아카데미 시상식에서도 장편 애니메이션상을 차지하며 오스카 트로피를 품에 안았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)