SK하이닉스, '가장 입사하고 싶은 대기업' 1위…삼성전자 추월

▲ SK하이닉스 채용설명회가 열린 9일 충북대학교 개신문화관에서 하이닉스 관계자가 학생과 일대일 채용 상담을 하고 있다.

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SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 가장 입사하고 싶은 대기업 1위에 올랐습니다.오늘(16일) 커리어 플랫폼 사람인이 성인 남녀 2천304명을 대상으로 '입사하고 싶은 대기업'을 조사한 결과, SK하이닉스는 응답률 20%로 가장 많은 선택을 받았습니다.사람인은 관련 조사를 시작한 이래 줄곧 1위를 지켜온 삼성전자를 처음으로 앞선 결과라고 설명했습니다.2위는 삼성전자(18.9%)가 차지하며 반도체 기업들이 선호도 상위권을 싹쓸이했습니다.글로벌 인공지능(AI) 시장 확대와 함께 반도체 산업의 압도적인 성장성이 구직자들의 기업 선택 기준에 고스란히 반영된 결과로 풀이됩니다.이어 3∼5위까지는 현대자동차(7.9%), 네이버(4%), 삼성물산(3%)이 이름을 올렸습니다.다음으로 한화에어로스페이스(2.4%), 오뚜기(1.9%), 카카오(1.8%), 삼성바이오로직스(1.7%), LG전자(1.7%) 등이 상위 10위권에 포함됐습니다.선택한 기업에 입사하고 싶은 이유를 묻는 질문에서는 기업의 특성에 따라 선호 요인이 뚜렷하게 갈렸습니다.SK하이닉스, 삼성전자, 현대자동차, 삼성물산을 선택한 응답자들은 '높은 연봉'을 1위로 꼽았습니다.또, 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, 네이버를 선택한 응답자들은 '회사 비전 및 성장 가능성'을 가장 큰 입사 이유로 선택했습니다.선호도 1위에 오른 SK하이닉스는 오는 23일까지, 삼성전자와 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 신입사원 서류 전형을 진행합니다.한화에어로스페이스는 오늘 신입 채용 공고를 오픈하고 본격적인 인재 모집에 나섭니다.(사진=사람인 제공, 연합뉴스)