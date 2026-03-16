이재성, 2경기 연속골+시즌 6호골…마인츠는 브레멘에 2대 0 승리

▲ 득점을 터트리고 웃은 이재성

독일 프로축구 분데스리가 마인츠의 베테랑 공격수 이재성이 2경기 연속골의 기쁨을 맛보며 팀 승리의 일등 공신이 됐습니다.이재성은 오늘(16일) 독일 브레멘의 베저슈타디온에서 끝난 베르더 브레멘과 2025-2026 분데스리가 26라운드 원정에서 1대 0으로 앞서던 후반 7분 추가 골을 터트렸습니다.2대 0으로 승리한 마인츠는 승점 27로 13위로 올라서며 강등권(16~18위)인 16위 장크트파울리(승점 24)와 승점 차를 3으로 벌렸습니다.이재성이 중앙 미드필더로 나선 마인츠는 전반 5분 만에 페널티지역 왼쪽에서 필리프 붸네가 투입한 크로스를 파울 네벨이 골 지역 정면에서 다이빙 헤더로 득점에 성공하며 일찌감치 승기를 잡았습니다.전반을 1대 0으로 마친 마인츠는 후반 7분 이재성의 추가 골로 승리를 확신했습니다.역습 상황에서 페널티지역 오른쪽으로 파고든 셰랄도 베커가 크로스를 내주자 반대쪽에서 골대로 쇄도하던 이재성이 수비수의 태클을 피하며 살짝 점프한 뒤 왼발로 볼의 방향을 바꿨습니다.이재성의 발에 맞은 볼은 떼굴떼굴 구르며 골대 안으로 빨려 들어갔습니다.이로써 이재성은 지난 8일 슈투트가르트와 25라운드에서 헤더 득점에 이어 정규리그 2경기 연속 골을 작성했습니다.이재성의 이번 시즌 분데스리가 4호 골이자 공식전 6호 골(정규리그 4골·UEFA 주관 대회 2골)입니다.마인츠는 실점을 허용하지 않고 2대 0 승리를 확정하며 최근 4경기 연속 무패(1승 3무)를 이어갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)