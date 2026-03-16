쇼트트랙 김길리·임종언, 세계선수권서 생애 첫 2관왕 '합창'

▲ 한국 쇼트트랙 '차세대 에이스' 김길리(성남시청, 왼쪽)와 임종언(고양시청)

한국 쇼트트랙 '차세대 에이스' 김길리(성남시청)와 임종언(고양시청)이 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권대회에서 나란히 생애 첫 2관왕의 기쁨을 맛봤습니다.김길리는 오늘 캐나다 몬트리올의 모리스 리처드 아레나에서 열린 대회 여자부 1,500ｍ 결승에서 2분31초003을 기록, 산드라 펠제부르(네덜란드·2분31초298)과 커린 스토더드(미국·2분31초386)를 따돌리고 시상대 가장 높은 곳에 섰습니다.전날 1,000ｍ 결승에서 금메달을 따내던 김길리는 1,500ｍ 결승도 석권하며 2관왕을 차지했습니다.지난해 대회 1,500ｍ 우승자인 김길리는 이 종목 2연패와 함께 세계선수권대회에서 처음 2관왕을 달성했습니다.이날 결승에서 6번째 레인에 배정된 김길리는 캐나다와 네덜란드에서 각각 2명의 선수가 결승에 오르면서 쉽지 않은 레이스가 예상됐습니다.김길리는 스타트와 함께 하위권에서 숨죽이며 기회를 엿봤고, 6랩을 남기고 앞서가던 이탈리아의 엘리사 콘포르톨라와 캐나다의 다나에 블레이가 부딪혀 넘어지는 변수가 발생했습니다.경쟁자가 줄어들면서 5랩을 남기고 최하위에 있던 김길리는 폭발적인 스피드로 아웃코스 추월을 시도하며 단숨에 선두로 오른 뒤 그대로 결승선을 통과해 금메달을 확정했습니다.남자부에선 임종언의 레이스가 빛났습니다.임종언은 남자부 1,000ｍ 결승에서 1분25초805의 기록으로 옌스 판트바우트(네덜란드·1분26초315)와 나일 트레이시(영국·1분26초660)를 제치고 우승했습니다.전날 1,500ｍ에서 우승했던 임종언은 1,000ｍ 금메달 추가로 자신의 세계선수권대회 첫 2관왕을 이뤘습니다.쉽지 않은 우승이었습니다.스타트와 함께 선두로 나선 임종언은 레이스 중반까지 3위권에서 숨을 고르다 3랩을 남기고 강력한 스피드로 아웃코스 추월을 시도해 1위 자리로 복귀했습니다.마지막 바퀴, 마지막 코너에서 '캐나다 에이스' 윌리엄 단지누와 임종언은 막판 몸싸움을 펼치며 날 들이밀기를 시도했고, 전광판에는 단지누가 0.018초 앞선 것으로 나왔습니다.하지만, 심판은 비디오 판독 결과 단지누가 결승선을 앞두고 임종언을 손으로 잡아챘다며 '암 블록'(ARM BLOCK) 반칙으로 실격을 선언했고, 임종언은 은메달에서 금메달로 격상됐습니다.김길리와 임종언은 단체전에도 출전했지만 아쉽게 메달 사냥에는 실패해 3관왕은 놓쳤습니다.둘은 혼성계주 결승에서 호흡을 맞췄지만 2번 주자였던 김길리가 네덜란드 선수의 반칙으로 충돌하며 넘어졌고, 한국은 4위에 그쳤습니다.임종언, 이정민(성남시청), 황대헌(강원도청), 신동민(화성시청)이 호흡을 맞춘 한국은 5,000ｍ 남자 계주 결승에서 이정민이 마지막 바퀴에서 추월에 성공해 캐나다 선수와 결승선에서 뒤엉키며 0.003초 빠르게 통과해 우승하는 듯했습니다.하지만, 비디오 판독에서 이정민이 결승선을 앞두고 바깥에서 안쪽으로 급하게 들어와 캐나다 선수의 진로를 방해했다며 한국의 페널티를 선언해 금메달이 날아갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)