'계란 10개 4천 원'…닭·돼지고기·한우까지 축산물값 뜀박질

고병원성 조류인플루엔자(AI)와 아프리카돼지열병(ASF)이 몇 달째 잦아들지 않으면서 축산물 물가가 급등하고 있습니다.



지난달 국가데이터처가 집계한 축산물 물가지수는 1년 전보다 6% 뛰었습니다.



돼지고기(7.3%)와 계란(6.7%)의 상승률이 가팔랐습니다.



지난달 계란 물가지수는 141.55로 지난 2020년 대비 41.6% 높은 수준입니다.



닭고기는 31.8% 상승했고 돼지고기는 28% 올랐습니다.



이달 들어서도 계란과 닭고기, 돼지고기, 소고기 등 주요 축산물 가격이 오름세를 이어가고 있습니다.



오늘(16일) 축산물품질평가원 축산물유통정보에 따르면 1인 가구 등의 소비가 많은 계란 특란 10개 평균 소비자가격은 지난주(이달 둘째 주) 기준 3천893원으로 1년 전보다 20% 넘게 상승했습니다.



계란 1개 가격이 거의 400원에 육박하는 수준입니다.



지난주 계란 특란 한 판(30개) 평균 가격은 6천843원으로 1년 전 같은 기간보다 8.0% 올랐습니다.



계란값이 뛴 것은 고병원성 조류인플루엔자가 6개월간 이어지면서 계란 생산이 감소했기 때문입니다.



2025∼2026년 동절기 고병원성 조류인플루엔자로 인한 산란계 살처분은 980만 마리가 넘어 1천만 마리에 가깝습니다.



이는 1년 전(483만 마리)의 두 배이자 2∼3년 전과 비교하면 약 네 배 수준입니다.



이번 동절기 고병원성 조류인플루엔자 발생 건수는 56건으로 2022∼2023년(32건)과 2024년∼지난해(49건)를 훌쩍 넘어섰습니다.



정부는 계란 가격 안정을 위해 할인 지원을 확대하고 미국산 신선란도 추가 수입했지만, 살처분 마릿수가 늘면서 가격 상승을 억제하는 데는 한계가 있다는 평가가 나옵니다.



한국농촌경제연구원 농업관측센터는 살처분 확대 영향으로 사육 마릿수가 줄었다며 이달 일평균 계란 생산량이 4천754만 개로 지난해보다 5.8% 감소할 것으로 전망했습니다.



산지 가격은 특란 한 판이 1천800원 안팎으로 전년보다 약 13% 오를 것으로 내다봤습니다.



닭고기 가격도 상승세입니다.



지난주 육계 소비자가격은 ㎏당 6천235원으로 작년 동기 대비 7.6% 비싸졌습니다.



농업관측센터는 이달 육계 산지 가격이 전년(㎏당 1천953원)보다 12.6% 오른 ㎏당 2천200원 안팎이 될 것으로 전망하면서 "수급 상황은 고병원성 조류인플루엔자 발생, 확산에 따라 변동될 수 있다"고 밝혔습니다.



아프리카돼지열병 확산 영향으로 돼지고기 가격도 오름세를 이어가고 있습니다.



올해 아프리카돼지열병 발생 건수는 22건으로 사상 최대입니다.



이달 둘째 주 기준 삼겹살은 100ｇ당 2천611원, 목살은 2천440원으로 1년 전보다 각각 3.1%, 4.9% 비쌉니다.



앞다릿살은 1천518원으로 작년보다 8.4% 오른 수준입니다.



돼지고기 가격 상승은 아프리카돼지열병 발생에 따른 이동 제한으로 도축 마릿수가 감소한 영향이 컸습니다.



지난달 돼지 도축 마릿수는 조업 일수 감소까지 겹치면서 작년보다 15% 이상 줄었습니다.



농업관측센터는 아프리카돼지열병 확산 영향으로 올해 상반기 평균 돼지 도매가격이 ㎏당 5천500∼5천700원 수준으로 작년보다 3.3% 오르고 평년보다는 12.8% 상승할 것으로 전망했습니다.



한우 가격 역시 작년보다 크게 올랐습니다.



이달 둘째 주 기준 안심(100ｇ 1만 5천616원)과 등심(100ｇ 1만 2천296원)은 작년보다 각각 14.0%, 17.4% 올랐고, 양지(100ｇ 7천118원)는 20.5%나 급등했습니다.



농업관측센터는 한우 사육 마릿수가 줄어 도축 마릿수가 감소하면서 당분간 가격 상승 압력이 이어질 것으로 보고 있습니다.



올해 한우 도축 마릿수는 86만 2천 마리로 작년보다 9.1% 감소할 것으로 전망됩니다.



오는 2027년에는 82만 6천 마리, 2028년에는 82만 3천 마리 수준으로 각각 줄어들 것으로 예상됩니다.



농업관측센터는 올해 한우(거세우) 도매가격도 작년보다 6.9% 오른 ㎏당 2만 1천 원 안팎이 될 것으로 전망했습니다.