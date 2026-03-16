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나토 주요국 국민들 "트럼프의 미국보다 중국 의지" ＜미 언론조사＞

정성진 기자
작성 2026.03.16 06:07 조회수
도널드 트럼프 대통령이 25일 네덜란드 헤이그에서 열린 나토 정상회의에서 마크 뤼테 나토 사무총장과 회담 중 연설하고 있다.(사진=AP, 연합뉴스)
▲ 도널드 트럼프 대통령이 25일 네덜란드 헤이그에서 열린 나토 정상회의에서 연설하고 있다.

캐나다, 독일, 프랑스, 영국 등 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 국민 중에 도널드 트럼프 대통령이 이끄는 나토 동맹 미국보다는 중국을 더 의지할만한 대국으로 보는 사람이 많다는 여론조사 결과가 나왔습니다.

미국 정치전문 매체 폴리티코가 현지시간 지난달 6~9일 영국의 여론조사 회사 '퍼블릭 퍼스트'와 함께 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일 등 5개국에서 각 2천 명 이상을 상대로 실시한 조사(오차범위 ±2%포인트) 결과입니다.

15일 폴리티코 보도에 따르면 '트럼프 대통령이 통치하는 미국과, 중국 중 어느 쪽에 의지하는 것이 더 나은가'라는 질문에 캐나다 응답자 중 57%가 중국, 23%가 미국을 각각 꼽았고, 20%는 모르겠다고 답했습니다.

독일에서는 40%가 중국, 24%가 '트럼프 집권 하의 미국'을 각각 택했고, 36%는 모르겠다고 답했습니다.

프랑스에서는 34%가 중국, 25%가 '트럼프 집권하의 미국'을 택했으며 40%가 모르겠다고 했습니다.

영국에서는 42%가 중국을 선택했고, '트럼프 집권 하의 미국'을 선택한 사람은 34%, 모르겠다는 응답은 24%였습니다.

이와 함께 '향후 10년 후 미중 가운데 어느 쪽이 세계의 지배적 국가일 것으로 보느냐는' 문항에는 독일 응답자 51%, 캐나다 응답자 49%, 프랑스 응답자의 48%, 영국 응답자의 45%가 각각 중국을 꼽았습니다.

미국을 꼽은 응답자 비율은 독일에서 33%, 캐나다에서 35%, 프랑스에서 36%, 영국에서 41%로 각각 나타났습니다.

미국의 4대 주요 나토 동맹국 모두에서 중국을 택한 응답자가 미국을 택한 응답자보다 많았던 것입니다.

미국에서는 자국을 택한 응답자가 65%, 중국을 택한 응답자가 29%로 나타났습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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