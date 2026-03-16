인신매매로 헤어진 남매…중국 AI·안면인식 기술로 30년 만에 재회

▲ 어린 시절 인신매매로 헤어진 여성 리린

중국에서 어린 시절 인신매매로 헤어진 남매가 30여 년 만에 인공지능(AI)과 안면인식 기술의 도움으로 재회했습니다.13일 중국 매체들에 따르면 후베이성 출신 여성 리린(44)은 어린 시절 헤어진 남동생을 찾기 위해 수십 년 동안 전국을 돌며 수소문한 끝에 최근 동생 리신의 행방을 확인했습니다.남매의 비극은 1990년대 초반 부모가 잇달아 세상을 떠나면서 시작됐습니다.1993년 어머니가 병으로 숨지고 충격 받은 아버지는 정신 이상 증세를 보이다가 집을 떠났습니다.당시 10살도 되지 않았던 리린과 동생 리신은 하루아침에 고아가 됐습니다.남매는 서로 의지하며 떠돌이 생활을 이어갔습니다.어느 날 한 노인이 배고파 울던 동생에게 케이크를 사주겠다고 접근했고, 동생은 그대로 사라졌습니다.리린은 "동생을 지키지 못했다는 죄책감이 평생 마음에서 떠나지 않았다"고 회상했습니다.리린은 본격적으로 동생 찾기에 나섰지만 단서라고는 동생의 어린 시절 사진 한 장뿐이었습니다.그는 동생 사진으로 전단을 만들고 실종자 찾기 광고를 내기도 했지만 끝내 단서를 찾지 못했습니다.전환점은 경찰이 AI 기반 안면인식 기술을 활용하면서 찾아왔습니다.리린은 2024년 경찰에 도움을 요청했고, 경찰은 대규모 데이터 분석과 안면인식 기술을 통해 최근 동생의 신원을 확인했습니다.리린은 동생을 찾았다는 경찰의 전화를 받았을 때 그 자리에서 무릎을 꿇고 감사 인사를 했다고 전했습니다.리신은 어린 시절 납치된 뒤 인신매매 조직에 의해 학대받다가 탈출한 것으로 알려졌습니다.이후 한 가정에 입양돼 성장했으며 현재는 결혼해 가정을 꾸리고 있습니다.그는 어린 시절 기억은 희미하지만, 고향 풍경과 가족에 대한 기억이 남아 있다고 말했습니다.누나가 30년 동안 자신을 찾았다는 소식을 듣고는 눈물을 흘렸다고 중국 매체들은 전했습니다.리린은 인터뷰에서 "동생을 찾을 수 있을지 확신하지 못했지만 살아 있는 한 계속 찾겠다고 결심했다"며 "동생이 행복하게 살고 있다면 그것으로 충분하다"고 말했습니다.(사진=성도일보 캡처, 연합뉴스)